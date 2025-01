RG Kar Rape Punishment: दुनिया के इन 20 देशों में रेप और मर्डर की क्या है सज़ा, जानिए

RG Kar Rape and Murder Case verdict: भारत के कोलकाता के बहुचर्चित आरजी कार रेप केस (kolkata rape case) में 162 दिन बाद आरोपी संजय रॉय (RG Kar Rape and Murder Case verdict)को दोषी करार दिया गया है, उसे 20 जनवरी को सज़ा सुनाई जाएगी। भारत में बलात्कार और हत्या दोनों के मामले में मृत्युदंड दिया जा सकता है, विशेषकर अगर अपराधी ने अत्यधिक हिंसा का इस्तेमाल किया हो। अमेरिका में सज़ा राज्य तय करता है। कुछ राज्यों में बलात्कार और हत्या के लिए मृत्युदंड हो सकता है। वहीं सऊदी अरब में बलात्कार और हत्या दोनों के लिए मृत्युदंड की सज़ा होती है। यूएई और सिंगापुर में बलात्कार और हत्या के मामलों में मृत्युदंड प्रचलित है, खासकर जब यह मामलों में अत्यधिक हिंसा शामिल होती है। आइए आपको बताते हैं कि दुनिया के इन 20 देशों में रेप और मर्डर के लिए कितनी उम्र के दोषी को कितनी सज़ा (rape punishment in different countries) देने का प्रावधान है।