2025 में कौन है दुनिया का सबसे अमीर राजा ? ब्रिटेन नहीं, एशिया का एक सुल्तान टॉप पर!

Richest Royal Family in the World 2025: अमीरों और शाही परिवारों की जायदाद हमेशा से ही जिज्ञासा का विषय रही है। आइए सन 2025 में राजाओं और सुल्तानों में दुनिया का सबसे अमीर शाही परिवार (Richest Royal Family 2025) कौन होगा? 2025 में ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्कियाह (sultan of Brunei Net Worth) $50 अरब की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर शासक बन गए हैं। बहरहाल थाईलैंड के राजा रामा X और सऊदी अरब के शाह सलमान भी अरबों की संपत्ति के साथ इस सूची में शामिल हैं। यह रैंकिंग व्यक्तिगत संपत्ति, निवेश, तेल से आय और निजी संपत्ति के आधार पर तैयार की गई है। यूरोप के कुछ छोटे देशों के राजा भी अरबपति हैं, जैसे लिकटेंस्टीन और लक्ज़मबर्ग के शासक। ब्रिटिश शाही परिवार इस सूची में सबसे ऊपर नहीं है, बल्कि एशियाई और अरब सम्राटों ने बाज़ी मारी है।