Right to Disconnect: ड्यूटी खत्म करने के बाद बॉस नहीं करेंगे कर्मचारियों को फोन, क्या है सरकार का नया कानून?

Right to disconnect: अगर आप डयूटी कर के थोड़ी देर पहले दफ्तर से निकले हैं और अचानक बॉस का कॉल आता है और कोई जरूरी काम आ गया है, फौरन कर दो तो अब आप मना कर सकेंगे,क्योंकि सरकार एक नया कानून लाने जा रही है, जिसमें डयूटी के बाद काम करवाने पर प्रतिबंध होगा।

नई दिल्ली•Aug 24, 2024 / 04:45 pm• M I Zahir

Right to Disconnect

Right to disconnect: आप कुछ ही देर पहले दफ्तर से निकले हैं और अचानक बॉस का कॉल आता है कि कोई जरूरी काम आ गया है, जल्दी कर दो (Employees Rights in Office), आप क्या कहेंगे- जी सर, घर पहुंच कर कर देता हूं, लेकिन मन ही मन कहेंगे कि मेरी तो शिफ्ट खत्म हो गई थी। क्या बॉस कल तक का इंतजार नहीं कर सकते थे। आप घर पहुंचते हैं और बेमन से लैपटॉप खोल कर बॉस का दिया हुआ काम पूरा करने के लिए बैठ जाते हैं।