जेल में दंगा, गोलियों की गड़गड़ाहट और धमाकों से इक्वाडोर में 14 लोगों की मौत और 14 घायल

इक्वाडोर की एक जेल में दंगा भड़क उठा। इस दंगे में 13 कैदियों समेत 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

भारत

Tanay Mishra

Sep 23, 2025

Prison riot in Ecuador
Prison riot in Ecuador (Representational Photo)

साउथ अमेरिकी देशों में पिछले कुछ सालों में हिंसा काफी बढ़ी है। इन देशों में इक्वाडोर (Ecuador) भी शामिल है, जहाँ अक्सर ही गैंगवॉर, दंगे जैसे मामले देखने को मिलते हैं। इक्वाडोर में तो जेलें भी दंगों से सुरक्षित नहीं है। अक्सर ही इक्वाडोर की जेलों में दंगों के मामले सामने आते हैं और हाल ही में इसी तरह का एक और मामला देखने को मिला है। सोमवार को इक्वाडोर के एल ओरो (El Oro) प्रांत की राजधानी माचाला (Machala) शहर में सामाजिक पुनर्वास जेल में दंगा भड़क उठा।

चली गोलियाँ, हुए धमाके

इक्वाडोर की राष्ट्रीय पुलिस के अनुसार तड़के सुबह जब जेल में कैदी सो रहे थे, तभी अचानक से गोलीबारी होने लगी। इस दौरान धमाके भी हुए। इससे जेल में तैनात पुलिस गार्ड्स की भी नींद खुल गई। धमाके काफी तेज़ थे, जिनसे जेल में हड़कंप मच गया।

"हथियार कर दो सरेंडर", फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास की हमास से अपील
विदेश
Mahmoud Abbas

14 लोगों की मौत

इक्वाडोर के एल ओरो प्रांत की राजधानी माचाला शहर में सामाजिक पुनर्वास जेल में हुए इस दंगे में 14 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 13 कैदी और 1 जेल गार्ड शामिल था।

14 लोग घायल

जेल में भड़के इस दंगे में 14 लोग घायल भी हो गए। घायलों को नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।

कई कैदी हुए फरार

जेल में हुए दंगे का फायदा उठाकर कई कैदी फरार हो गए। लोकल पुलिस ने उन कैदियों की तलाश शुरू कर दी है, जिससे उन्हें वापस सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके।

  • मामले की जांच शुरू

प्रांतीय पुलिस के चीफ ने बताया कि इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मारे गए ज़्यादातर कैदी इक्वाडोर के सबसे हिंसक गैंग्स में से एक, लॉस चोनेरोस (Los Choneros) के सदस्य थे।

सूर्य के सबसे नज़दीक पहुंचा नासा का स्पेसक्राफ्ट, 6.87 लाख किलोमीटर/घंटे की रफ्तार से चक्कर लगाकर गुज़रा
विदेश
NASA spacecraft near Sun

