जेल में दंगा, गोलियों की गड़गड़ाहट और धमाकों से इक्वाडोर में 14 लोगों की मौत और 14 घायल

साउथ अमेरिकी देशों में पिछले कुछ सालों में हिंसा काफी बढ़ी है। इन देशों में इक्वाडोर (Ecuador) भी शामिल है, जहाँ अक्सर ही गैंगवॉर, दंगे जैसे मामले देखने को मिलते हैं। इक्वाडोर में तो जेलें भी दंगों से सुरक्षित नहीं है। अक्सर ही इक्वाडोर की जेलों में दंगों के मामले सामने आते हैं और हाल ही में इसी तरह का एक और मामला देखने को मिला है। सोमवार को इक्वाडोर के एल ओरो (El Oro) प्रांत की राजधानी माचाला (Machala) शहर में सामाजिक पुनर्वास जेल में दंगा भड़क उठा।
इक्वाडोर की राष्ट्रीय पुलिस के अनुसार तड़के सुबह जब जेल में कैदी सो रहे थे, तभी अचानक से गोलीबारी होने लगी। इस दौरान धमाके भी हुए। इससे जेल में तैनात पुलिस गार्ड्स की भी नींद खुल गई। धमाके काफी तेज़ थे, जिनसे जेल में हड़कंप मच गया।
इक्वाडोर के एल ओरो प्रांत की राजधानी माचाला शहर में सामाजिक पुनर्वास जेल में हुए इस दंगे में 14 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 13 कैदी और 1 जेल गार्ड शामिल था।
जेल में भड़के इस दंगे में 14 लोग घायल भी हो गए। घायलों को नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।
जेल में हुए दंगे का फायदा उठाकर कई कैदी फरार हो गए। लोकल पुलिस ने उन कैदियों की तलाश शुरू कर दी है, जिससे उन्हें वापस सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके।
प्रांतीय पुलिस के चीफ ने बताया कि इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मारे गए ज़्यादातर कैदी इक्वाडोर के सबसे हिंसक गैंग्स में से एक, लॉस चोनेरोस (Los Choneros) के सदस्य थे।