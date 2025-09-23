जेल में दंगा, गोलियों की गड़गड़ाहट और धमाकों से इक्वाडोर में 14 लोगों की मौत और 14 घायल

साउथ अमेरिकी देशों में पिछले कुछ सालों में हिंसा काफी बढ़ी है। इन देशों में इक्वाडोर (Ecuador) भी शामिल है, जहाँ अक्सर ही गैंगवॉर, दंगे जैसे मामले देखने को मिलते हैं। इक्वाडोर में तो जेलें भी दंगों से सुरक्षित नहीं है। अक्सर ही इक्वाडोर की जेलों में दंगों के मामले सामने आते हैं और हाल ही में इसी तरह का एक और मामला देखने को मिला है। सोमवार को इक्वाडोर के एल ओरो (El Oro) प्रांत की राजधानी माचाला (Machala) शहर में सामाजिक पुनर्वास जेल में दंगा भड़क उठा।