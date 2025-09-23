सूर्य के सबसे नज़दीक पहुंचा नासा का स्पेसक्राफ्ट, 6.87 लाख किलोमीटर/घंटे की रफ्तार से चक्कर लगाकर गुज़रा

अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में नासा का पार्कर सोलर प्रोब लगातार नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। हाल ही में यह स्पेसक्राफ्ट सूर्य के बेहद नज़दीक चक्कर लगाकर गुज़रा। ऐसा करते हुए इस स्पेसक्राफ्ट ने वो कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ। इस दौरान पार्कर सोलर प्रोब ने 6.87 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगाया। वैज्ञानिकों का कहना है कि इतनी तेज़ गति का मतलब है कि अगर यह स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर दौड़ता, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी सिर्फ 19 सेकंड में तय कर लेता।