गणेश विसर्जन के दौरान भीषण सड़क हादसा, ब्रिटेन में हैदराबाद के दो छात्रों की मौत

दुर्घटना में मारा गया चैतन्य हैदराबाद के नागरगुल इलाके का रहने वाला था और सिर्फ आठ महीने पहले ही मास्टर्स की पढ़ाई के लिए लंदन गया था। सोमवार रात चैतन्य के परिवार को उनकी मौत की खबर मिली थी, जिसके बाद से ही उनका परिवार शोक में है। परिवार के अनुसार, उन्हें बताया गया है कि चैतन्य अपने अन्य दोस्तों के साथ गणेश विसर्जन से लौट रहा

था उसी दौरान यह हादसा हुआ। पहले चैतन्य के एक दोस्त ने फोन कर के परिवार को उसके गंभीर घायल होने की सूचना दी जिसके कुछ देर बाद दुबारा फोन कर के बताया कि चैतन्य की मृत्यु हो गई है। हैदराबाद के पास के बोडुप्पल के रहने वाले ऋषिटेजा के परिवार को भी सोमवार रात ही यह खबर मिली थी। चैतन्य और ऋषिटेजा के परिवारों ने केंद्र और राज्य सरकारों से शवों को घर वापस लाने की व्यवस्था करने की अपील की है।