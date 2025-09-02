गणेश विसर्जन के दौरान भीषण सड़क हादसा, ब्रिटेन में हैदराबाद के दो छात्रों की मौत

ब्रिटेन में गणेश विसर्जन के एक कार्यक्रम से लौटते हुए एक सड़क दुर्घटना में हैदराबाद के दो छात्रों की मौत हो गई है और पांच अन्य घायल हो गए। यह हादसा एसेक्स शहर के ए130 रेले स्पूर, राउंडअबाउट में हुआ। यहां दो कारें आपस में टकरा गई, जिनमें 9 छात्र सवार थे। यह सभी लोग दोस्त थे और गणेश विसर्जन के किसी कार्यक्रम से लौट रहे थे। दुर्घटना में 23 साल के चैतन्य तर्रे की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 21 साल के ऋषिटेजा रापोलु ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।
इनके अलावा पांच अन्य छात्र भी इस हादसे में घायल हो गए, जिसमें से दो की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। घायलों को तुरंत लंदन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। साईं गौतम रावला नामक एक छात्र को वेंटिलेशन पर रखा गया है, जबकि नूतन थातिकायला आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो गया है। अन्य घायल छात्र युवा तेजा रेड्डी गुर्रम, वामशी गोल्ला और वेंकट सुमंथ पेंटयाला का भी फिलहाल इलाज चल रहा है। वहीं गाड़ी चला रहे गोपीचंद बटामाकाला और मनोहर सब्बानी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
दुर्घटना में मारा गया चैतन्य हैदराबाद के नागरगुल इलाके का रहने वाला था और सिर्फ आठ महीने पहले ही मास्टर्स की पढ़ाई के लिए लंदन गया था। सोमवार रात चैतन्य के परिवार को उनकी मौत की खबर मिली थी, जिसके बाद से ही उनका परिवार शोक में है। परिवार के अनुसार, उन्हें बताया गया है कि चैतन्य अपने अन्य दोस्तों के साथ गणेश विसर्जन से लौट रहा
था उसी दौरान यह हादसा हुआ। पहले चैतन्य के एक दोस्त ने फोन कर के परिवार को उसके गंभीर घायल होने की सूचना दी जिसके कुछ देर बाद दुबारा फोन कर के बताया कि चैतन्य की मृत्यु हो गई है। हैदराबाद के पास के बोडुप्पल के रहने वाले ऋषिटेजा के परिवार को भी सोमवार रात ही यह खबर मिली थी। चैतन्य और ऋषिटेजा के परिवारों ने केंद्र और राज्य सरकारों से शवों को घर वापस लाने की व्यवस्था करने की अपील की है।