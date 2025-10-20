अमेरिका में शुरु हुआ गैंगवॉर, रोहित गोदारा गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई के करीबी को मारी गोली

लॉरेंस बिश्नोई (फोटो- एएनआई)
अमेरीका में कुख्यात भारतीय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के बीच गैंगवॉर शुरु हो गया है। कैलिफ़ोर्निया में बिश्नोई के करीबी हरि बॉक्सर पर जानलेवा हमला किया गया है। रोहिद गोदारा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर यह दावा किया है कि यह हमला उसने और गोल्डी बराड़ ने करवाया है। उसने यह भी कहा है कि इस हमले के दौरान बॉक्सर का एक साथी मारा गया है और दूसरा का गोली लगने के चलते घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। गोदारा ने कहा कि, हमले के दौरान बॉक्सर ने मौके से भाग कर अपनी जान बचाई।
गोदारा ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, मैं (रोहितगोदारा) (गोल्डीबरार) भाई - हम ही वो लोग हैं जिन्होंने आज कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका में (हाईवे 41, फ्रेस्नो, अमेरिका में एग्जिट 127 के पास) (हरि बॉक्सर) उर्फ़ (हरिया) को गोली मारी। उसमे उसके एक साथ वाले की मोके पे ही मौत हो गयी ! और एक को गोलिया लगी है, जो हॉस्पिटल में भर्ती है। ये (हरि बॉक्सर) (टटू) नपुशंक कार की सीट के नीचे छूप गया था। ये जो (लॉरेंस बिश्नोई) का (ट्टू) है ये अपने साथी को बेहोशी की हालात में छोड़कर के वहां से भाग गया।
गोदारा ने आगे अपने पोस्ट में बॉक्सर को धमकी भी दी की वह उसे नहीं छोड़गे। उसने लिखा, ये धरती के किसी भी कोने में छिप जाये इसको नहीं छोड़ेंगे। जिस (लॉरेंस बिश्नोई) को अपना बाप मानकर हमारे ख़िलाफ़ जो अप्सब्द ये बोल रहा था। इनकी कोई औकात नहीं है। हमारे सामने। जिस को ये कुछ लोग आइडल समझते है ना वो इस धरती का सबसे बड़े ग़दार है। वक्त लग सकता है। माफ़ी किसी को नहीं मिलेगी। इस चोर गैंग को मिटी में मिला देंगे। इस (लॉरेंस बिश्नोई) के चक्र में आके अगर किसी ने हमारे ख़िलाफ़ आवाज उठाना तो दूर की बात है, सोचा भी ना तो ऐसा हाल करेंगे की उसकी सात पीढ़ी याद रखेगी। समय रहते सुधर जाओ वरना धरती के किसी भी कोने में छिप जाना तुम्हारी अर्थी तुम्हारी चोखट पे तैयार मिलेगी।
बता दे कि, गैंगस्टर गोदारा पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हिस्सा था। लेकिन कुछ महीने पहले, उसने बिश्नोई का साथ छोड़ दिया और अब वह गोल्डी बरार के साथ मिल कर अपनी अलग गैंग चलाता है। गोदारा और बरार दोनों ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी और कई राज्य पुलिस इकाइयों द्वारा वांछित हैं। दोनों गैंग के बीच की यह दुश्मनी हाल ही के हफ्तों में काफी ज्यादा बढ़ गई है। पिछले महीने, गोदारा ने बिश्नोई पर गद्दार होने का इल्जाम लगाते हुए यह दावा किया था कि उसने एक अमेरिकी एजेंसी के साथ मिलीभगत कर संवेदनशील जानकारी का खुलासा किया है।
एक सोशल मीडिया पोस्ट में (जिसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है), गोदारा ने कहा कि बिश्नोई ने अपने छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को बचाने के लिए उस अमेरिकी एजेंसी से समझौता किया था और अब वह उस एजेंसी को भारत से जुड़ी खुफिया जानकारी भी दे रहा है। साथ ही गोदारा ने यह भी दावा किया है कि बिश्नोई मशहूर होने के लिए बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। एक पोस्ट शेयर करते हुए गोदारा ने मीडिया से कहा कि वह उसे या उसके साथियों को बिश्नोई गिरोह से न जोड़े।
