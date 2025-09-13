बीएचयू में पढ़ रही रोमानियाई पीएचडी छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एक रोमानियाई छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। भारतीय दर्शनशास्त्र में पीएचडी की पढ़ाई कर रही यह छात्रा अपने किराए के घर में मृत पाई गई है। पुलिस ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया है कि छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। मृतक की पहचान 27 वर्षीय फिलिप फ्रांसिस्का के रूप में हुई है, जो चौक पुलिस थाना क्षेत्र में एक किराए के कमरे में रह रही थी।
फ्रांसिस्का लंबे समय से भारत में रह रही थी। अधिकारियों के अनुसार, शुक्रवार देर रात फ्रांसिस्का के मकान मालिक ने किसी काम से उसका दरवाजा खटखटाया, लेकिन बार बार दस्तक देने के बावजूद भी उसने कोई जवाब नहीं दिया जिसके बाद मकान मालिक ने पुलिस को मामले की सूचना दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और डुप्लीकेट चाबी का उपयोग कर के उन्होंने कमरा खोला। पुलिस को फ्रांसिस्का कमरे के बिस्तर पर बेसुध अवस्था में पाई गई थी।
इसके बाद फ्रांसिस्का को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने फ्रांसिस्का के कमरे से फॉरेंसिक नमूने एकत्र कर उसके शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है जिससे मौत का कारण स्पष्ट हो जाएगा। पुलिस ने पुष्टि की है फ्रांसिस्का के कमरे से किसी तरह का का कोई नोट या दवाइयां नहीं मिली है। हालांकि शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि फ्रांसिस्का का चिकित्सा इतिहास था। फ्रांसिस्का के दोस्तों ने पुलिस को बताया कि उसे बचपन से मिर्गी की समस्या थी और वह नियमित रूप से इसकी दवाएं लेती थी।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि फ्रांसिस्का के परिवार से रोमानियाई दूतावास के माध्यम से संपर्क किया गया है। जैसे ही फ्रांसिस्का का परिवार भारत पहुंचे उन्हें उसका पार्थिव शरीर सौंप दिया जाएगा। पुलिस ने जांच के हिस्से के तौर पर फ्रांसिस्का का पासपोर्ट, वीजा और मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। अधिकारियों के मुताबिक, फ्रांसिस्का के पास 2027 तक का वैध वीज़ा था। वह काफी समय से वाराणसी में रह रही थी और इससे पहले सूरत और अमृतसर में पढ़ाई कर चुकी थी। फ्रांसिस्का की अचानक हुई मौत के मामले की जांच की जा रही है।