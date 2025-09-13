बीएचयू में पढ़ रही रोमानियाई पीएचडी छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

इसके बाद फ्रांसिस्का को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने फ्रांसिस्का के कमरे से फॉरेंसिक नमूने एकत्र कर उसके शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है जिससे मौत का कारण स्पष्ट हो जाएगा। पुलिस ने पुष्टि की है फ्रांसिस्का के कमरे से किसी तरह का का कोई नोट या दवाइयां नहीं मिली है। हालांकि शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि फ्रांसिस्का का चिकित्सा इतिहास था। फ्रांसिस्का के दोस्तों ने पुलिस को बताया कि उसे बचपन से मिर्गी की समस्या थी और वह नियमित रूप से इसकी दवाएं लेती थी।