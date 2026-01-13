आरएसएफ ने किए हवाई हमले, 32 लोगों की मौत और 86 घायल

सूडान (Sudan) में हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। देश की सेना और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ - आरएसएफ (Rapid Support Forces - RSF) के बीच 15 अप्रैल 2023 से युद्ध जारी है। लगभग 33 महीने से चल रहे इस युद्ध की वजह से सूडान में भीषण तबाही मच चुकी है। अब तक हज़ारों लोगों की इस युद्ध की वजह से मौत हो चुकी और उससे भी ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। लाखों लोगों को इस जंग की वजह से बेघर होना पड़ा है। करोड़ों लोग जंग की वजह से पैदा हुए हालात के कारण खाने के संकट का सामना कर रहे हैं। अभी भी आरएसएफ का आतंक कम नहीं हुआ है। एक बार फिर आरएसएफ ने हवाई हमले करते हुए सूडान को दहला दिया है।