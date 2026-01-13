आरएसएफ ने किए हवाई हमले, 32 लोगों की मौत और 86 घायल

RSF carries out drone air strikes in Sudan (Photo - Washington Post)
सूडान (Sudan) में हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। देश की सेना और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ - आरएसएफ (Rapid Support Forces - RSF) के बीच 15 अप्रैल 2023 से युद्ध जारी है। लगभग 33 महीने से चल रहे इस युद्ध की वजह से सूडान में भीषण तबाही मच चुकी है। अब तक हज़ारों लोगों की इस युद्ध की वजह से मौत हो चुकी और उससे भी ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। लाखों लोगों को इस जंग की वजह से बेघर होना पड़ा है। करोड़ों लोग जंग की वजह से पैदा हुए हालात के कारण खाने के संकट का सामना कर रहे हैं। अभी भी आरएसएफ का आतंक कम नहीं हुआ है। एक बार फिर आरएसएफ ने हवाई हमले करते हुए सूडान को दहला दिया है।
आरएसएफ ने सोमवार को सूडान के सेंट्रल सेन्नार (Sennar) राज्य के सिन्जा (Sinjah) शहर में ठिकाने पर ड्रोन्स दागें। इससे जोर के धमाके हुए और हाहाकार मच गया। आरएसएफ का निशाना सूडान की सेना की 17वां इन्फैंट्री डिवीज़न हेडक्वार्टर था। आरएसएफ ने हमले उस समय किए जब सूडान की सेना की एक हाई-लेवल सिक्योरिटी मीटिंग चल रही थी, जिसमें सेन्नार, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल राज्यों के गवर्नर, मिलिट्री और सिक्योरिटी अधिकारी शामिल थे। ड्रोन्स सीधे मीटिंग हॉल पर गिरे और हड़कंप मच गया। दूसरा हमला दक्षिण कोर्डोफन (South Kordofan) राज्य में एक बाजार पर हुआ, जिसके बाद चीखपुकार मच गई।
आरएसएफ के हमलों में 32 लोगों की मौत हो गई। पहले हमले में 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और दूसरे हमले में 5 लोग मारे गए। सैन्य सूत्रों के अनुसार इन हमलों में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
आरएसएफ के हमलों में 86 लोग घायल हो गए। पहले हमले में 73 लोग घायल हुए और दूसरे हमले में 13 लोग घायल हुए। घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। घायलों में से कई की स्थिति नाज़ुक बताई जा रही है।
