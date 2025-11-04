Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

आरएसएफ ने की एयरस्ट्राइक्स, सूडान में 20 लोगों की मौत

RSF Air Strikes: आरएसएफ ने एक बार फिर सूडान में एयरस्ट्राइक्स की हैं। दो अलग-अलग जगहों पर ड्रोन्स से की गई इन एयरस्ट्राइक्स में 20 लोगों की मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 04, 2025

RSF carries out drone air strikes in Sudan

RSF carries out drone air strikes in Sudan (Photo - Washington Post)

सूडान (Sudan) में सेना और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ (Rapid Support Forces - RSF) के बीच 15 अप्रैल 2023 से चल रही खूनी जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आए दिन ही देश में हिंसा भड़कती रहती है। करीब 30 महीने में इस जंग की वजह से अब तक हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग बेघर होकर विस्थापित हो गए हैं और करोड़ों लोगों को खाने तक के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतने समय के बाद भी आरएसएफ के हमले नहीं रुक रहे। आरएसएफ के लड़ाके आए दिन ही निर्दोष लोगों को निशाना बनाते रहते हैं। सोमवार को भी ऐसा ही देखने को मिला, जब आरएसएफ ने सूडान में दो अलग-अलग जगहों पर ड्रोन्स से एयरस्ट्राइक्स की।

कहाँ हुई एयरस्ट्राइक्स?

आरएसएफ ने उत्तरी कोर्डोफन (North Kordofan) राज्य की राजधानी अल ओबैद (El Obeid) से करीब 15 किलोमीटर पूर्व में अल-लुलिब इलाके में पहली एयरस्ट्राइक की। इसमें भीड़ को निशाना बनाया गया। दूसरी एयरस्ट्राइक उत्तरी दारफुर (North Darfur) के कोर्नोई (Kornoi) में बच्चों के अस्पताल पर की गई।

20 लोगों की मौत

आरएसएफ की दोनों एयरस्ट्राइक्स में 20 लोगों की मौत हो गई। पहली एयरस्ट्राइक में 13 लोग मारे गए और दूसरी एयरस्ट्राइक में बच्चों और महिलाओं समेत 7 लोग मारे गए।

34 लोग घायल

आरएसएफ की एयरस्ट्राइक्स में 34 लोग घायल भी हो गए। पहली एयरस्ट्राइक में 29 लोग घायल हो गए और दूसरी एयरस्ट्राइक में 5 लोग घायल हो गए। घायलों का नज़दीकी अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों में इलाज चल रहा है और कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

ये भी पढ़ें

अमेरिका में सरकारी शटडाउन का असर: 32 लाख से ज़्यादा यात्रियों की फ्लाइट्स रद्द/निलंबित
विदेश
Flights cancelled/delayed in USA

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

04 Nov 2025 10:38 am

Hindi News / World / आरएसएफ ने की एयरस्ट्राइक्स, सूडान में 20 लोगों की मौत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिका में सरकारी शटडाउन का असर: 32 लाख से ज़्यादा यात्रियों की फ्लाइट्स रद्द/निलंबित

Flights cancelled/delayed in USA
विदेश

PIA पर मंडरा रहा संकट, सैलरी नहीं मिलने पर इंजीनियर्स ने उड़ानें की ठप

PIA
विदेश

रूसी तेल की सप्लाई घटी, क्या भारत पर भी दिखा अमेरिकी प्रतिबंधों का असर?

crude oil
विदेश

‘वे जानते हैं कि मैं चाहूं तो उन्हें तुरंत खत्म…’, अब किसपर बौखला उठे ट्रंप? दे डाली खुली धमकी

विदेश

सावधान! समुद्र तट पर नज़र आया जेलीफिश जैसा खतरनाक जीव, एक डंक भी हो सकता है जानलेवा

Jelly fish
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.