आरएसएफ ने की एयरस्ट्राइक्स, सूडान में 20 लोगों की मौत

सूडान (Sudan) में सेना और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ (Rapid Support Forces - RSF) के बीच 15 अप्रैल 2023 से चल रही खूनी जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आए दिन ही देश में हिंसा भड़कती रहती है। करीब 30 महीने में इस जंग की वजह से अब तक हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग बेघर होकर विस्थापित हो गए हैं और करोड़ों लोगों को खाने तक के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतने समय के बाद भी आरएसएफ के हमले नहीं रुक रहे। आरएसएफ के लड़ाके आए दिन ही निर्दोष लोगों को निशाना बनाते रहते हैं। सोमवार को भी ऐसा ही देखने को मिला, जब आरएसएफ ने सूडान में दो अलग-अलग जगहों पर ड्रोन्स से एयरस्ट्राइक्स की।
आरएसएफ ने उत्तरी कोर्डोफन (North Kordofan) राज्य की राजधानी अल ओबैद (El Obeid) से करीब 15 किलोमीटर पूर्व में अल-लुलिब इलाके में पहली एयरस्ट्राइक की। इसमें भीड़ को निशाना बनाया गया। दूसरी एयरस्ट्राइक उत्तरी दारफुर (North Darfur) के कोर्नोई (Kornoi) में बच्चों के अस्पताल पर की गई।
आरएसएफ की दोनों एयरस्ट्राइक्स में 20 लोगों की मौत हो गई। पहली एयरस्ट्राइक में 13 लोग मारे गए और दूसरी एयरस्ट्राइक में बच्चों और महिलाओं समेत 7 लोग मारे गए।
आरएसएफ की एयरस्ट्राइक्स में 34 लोग घायल भी हो गए। पहली एयरस्ट्राइक में 29 लोग घायल हो गए और दूसरी एयरस्ट्राइक में 5 लोग घायल हो गए। घायलों का नज़दीकी अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों में इलाज चल रहा है और कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।
