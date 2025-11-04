आरएसएफ ने की एयरस्ट्राइक्स, सूडान में 20 लोगों की मौत

सूडान (Sudan) में सेना और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ (Rapid Support Forces - RSF) के बीच 15 अप्रैल 2023 से चल रही खूनी जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आए दिन ही देश में हिंसा भड़कती रहती है। करीब 30 महीने में इस जंग की वजह से अब तक हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग बेघर होकर विस्थापित हो गए हैं और करोड़ों लोगों को खाने तक के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतने समय के बाद भी आरएसएफ के हमले नहीं रुक रहे। आरएसएफ के लड़ाके आए दिन ही निर्दोष लोगों को निशाना बनाते रहते हैं। सोमवार को भी ऐसा ही देखने को मिला, जब आरएसएफ ने सूडान में दो अलग-अलग जगहों पर ड्रोन्स से एयरस्ट्राइक्स की।