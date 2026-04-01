कौन हैं रुबी कुमारी ठाकुर? नेपाल की सबसे कम उम्र की डिप्टी स्पीकर बनने का पूरा सफर

रुबी की राजनीति में एंट्री अचानक नहीं बल्कि प्रेरणा से हुई। धरान के पूर्व मेयर हरक साम्पाङ की राजनीतिक गतिविधियां और उनकी नई पार्टी ‘श्रम संस्कृति पार्टी’ ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। वे साम्पाङ के विचारों से जुड़ीं और पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता बन गईं। 5 मार्च को हुए चुनाव में हरक साम्पाङ ने उन्हें मधेशी समूह से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत उम्मीदवार बनाया। इसी के माध्यम से वे संसद पहुंचीं और पार्टी की सबसे कम उम्र की सांसदों में शामिल हुईं।