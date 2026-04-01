‘सारे चोर BJP में चले गए’: कन्हैया कुमार के बयान पर असम में बवाल, सियासी गलियारों में मची खलबली

Assam Assembly Elections: असम विधानसभा चुनाव 2026 गुरुवार को संपन्न हुआ है। प्रदेश में इस बार बंपर वोटिंग हुई है। 85 प्रतिशत से अधिक मतदान के साथ ही 2021 का रिकॉर्ड टूट गया है। अमस में वोटिंग होने के दूसरे दिन कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो 5 अप्रैल का है, जो असम के बोंगाईगांव में एक चुनावी रैली के दौरान घुसपैठ के बारे में एक विवा​दास्पद बयान दिया। असम में मतदान से पहले बोंगाईगांव में एक रैली को संबोधित करते हुए कन्हैया ने कहा था कि सबसे बड़ा घुसपैठिया गुजरात से आया है। उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि राज्य के हितों की रक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को असम से बाहर निकालना आवश्यक है ।