‘पंजाब की वो मां, जिसकी आंखों के सामने उसके 5 बेटे एक-एक कर जिंदगी खोते गए और वो कुछ नहीं कर पाई’

Drugs addiction in Punjab: पंजाब में नशे की भयावह तस्वीर सामने आई है, जहां मां ने एक-एक कर अपने 5 जवान बेटों को खो दिया। यह घटना राज्य सरकार की तरफ से नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर गंभीर सवाल खड़े करती है। दरअसल, कपूरथला के पंडोरी मोहल्ले में रहने वाली मनजीत का घर एक पुलिस स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पर है, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के फंड से बनाया गया है। चार कमरे के इस छोटे से घर में अब मातम पसरा है। मनजीत के पति जसविंदर पाल की तबीयत ठीक नहीं रहती। मंजीत के पांचों बेटों की मौत अलग-अलग समय पर हुई, लेकिन वजह एक ही रही, नशे की लत। सबसे बड़े बेटे जसविंदर सिंह की 26 साल की उम्र में मौत हुई, इसके बाद बलविंदर, रवि, मित्तू और हाल ही में 33 वर्षीय सोनू ने भी दम तोड़ दिया।