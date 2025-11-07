Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तान पर क्यों बौखला उठा रूस? कहा- जिसकी अर्थव्यवस्था पतन की कगार पर…

रूस ने पाकिस्तानी अखबार 'द फ्रंटियर पोस्ट' पर रूस-विरोधी प्रोपेगैंडा फैलाने का आरोप लगाया है। दूतावास ने कहा कि अखबार की रिपोर्टिंग पक्षपातपूर्ण है और रूस की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Nov 07, 2025

Vladimir Putin

रूस के राष्ट्रीय व्लादिमीर पुतिन। (फोटो- IANS)

पाकिस्तान की आए दिन दुनिया भर के सामने फजीहत होती है। अब उसने ऐसी हरकत कर दी है, जिसको लेकर रूस ने जमकर फटकार लगाई है। मामला पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ा है।

दरअसल, रूस को लेकर पाकिस्तानी अखबार 'द फ्रंटियर पोस्ट' ने कुछ ऐसा लिख दिया है, जिसपर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है।

एक्स पोस्ट में पाकिस्तानी मीडिया की तीखी आलोचना

रूसी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबा पोस्ट करके पाकिस्तानी मीडिया की तीखी आलोचना की है। रूसी दूतावास ने एक्स पोस्ट में लिखा- हमने पाकिस्तान के इंग्लिश अखबार 'द फ्रंटियर पोस्ट' में प्रकाशित रूस विरोधी लेखों की एक सीरीज पर ध्यान दिया है।

इस पत्रिका को पाकिस्तानी कहना मुश्किल है, क्योंकि इसकी ग्लोबल न्यूज सर्विस का मुख्यालय वाशिंगटन में है। इस टीम पर अमेरिका का प्रभाव ज्यादा है। यह अखबार हमेशा रूस विरोधी कट्टरपंथियों, रूसी विदेश नीति और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचकों को प्राथमिकता देती है।

रूस के पक्ष में एक भी खबर नहीं मिलती

रूसी दूतावास ने अपने पोस्ट में यह भी आरोप लगाया कि इस न्यूज के इंटरनेशनल सेक्शन में ऐसी एक भी खबर ढूंढ़ पाना मुश्किल है जिसमें रूस या उसके नेतृत्व के बारे में सकारात्मक बात लिखी गई हो।

रूस विरोधी ताकतों से प्रभावित है अखबार

रूसी ने कहा कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संपादकीय बोर्ड के अलग दृष्टिकोणों वाले लेखकों को प्रकाशित करने के अधिकार का सम्मान करते हैं, लेकिन रूस विरोधी लेखों को देखकर यह सवाल उठता है कि क्या संपादकीय बोर्ड की नीति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बजाय रूस विरोधी ताकतों के राजनीतिक एजेंडे से प्रभावित है।

मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन की खबर नहीं छापने पर भी खूब सुनाया

रूसी दूतावास ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि इस न्यूजपेपर ने 7 अक्टूबर 2025 को आयोजित मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन की खबर बिल्कुल नहीं छापी।

उन्होंने कहा कि स्थानीय मीडिया में इस खबर को अच्छी तरह से कवर किया गया, लेकिन इस अखबार ने कंसल्टेशन इवेंट से जुड़ी खबरों को नहीं छापा।

इतना ही नहीं रूस ने फ्रंटियर पोस्ट पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगाया। दूतावास ने कहा- फ्रंटियर पोस्ट के पत्रकार तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं ताकि दुनिया के सामने यह दिखाया जा सके कि रूस आर्थिक पतन की कगार पर है और यह अब कमजोर देश हो चुका है। लेकिन यह भ्रम है।

भारी दबाव के बाद भी रूस की अर्थव्यवस्था प्रगति पर

रूसी दूतावास ने पाकिस्तान पर पलटवार करते हुए लिखा कि भारी बाहरी दबाव का सामना करने के बाद भी रूसी अर्थव्यवस्था ने लगातार प्रगति दिखाई है। 2024 में, रूस की जीडीपी में 4.1% की वृद्धि हुई, जिसमें विनिर्माण जैसे कुछ क्षेत्रों में 8.5% तक की वृद्धि हुई।

रूस में बेरोजगारी दर 2.5 फीसदी

दूतावास ने अपने पोस्ट में यह भी जानकारी दी कि रूस की बेरोजगारी दर 2.5 फीसदी है। 2025 के लिए अपेक्षित औसत वार्षिक मुद्रास्फीति दर 6.5 से 7 फीसदी है।

ये आंकड़े एक ऐसे देश के लिए असामान्य हैं जिसकी अर्थव्यवस्था पतन की कगार पर बताई जाती है। इसके साथ ही रूसी दूतावास ने पाकिस्तान के लोगों से अलग-अलग सोर्स से जानकारी प्राप्त करने और ऐसे प्रकाशनों पर भरोसा न करने का आग्रह किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

पाकिस्तान की खबरें

रूस

Published on:

07 Nov 2025 02:48 pm

Hindi News / World / पाकिस्तान पर क्यों बौखला उठा रूस? कहा- जिसकी अर्थव्यवस्था पतन की कगार पर…

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

बच्चे पैदा करने के लिए खरीदी जा रही हैं महिलाएं, 11 लाख तक खर्च कर रहे हैं लोग

Women being bought for up to 11 lakh
विदेश

जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में धमाका, इंडोनेशिया में 54 घायल

Explosion at mosque in Indonesia
विदेश

आरएसएफ ने स्वीकार किया सीज़फायर प्रस्ताव, क्या रुकेगा 30 महीने से चल रहा युद्ध?

War in Sudan
विदेश

शेख हसीना राजनीति में वापसी के लिए तैयार! यूनुस पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

Sheikh Hasina
विदेश

Guinness World Record : कौन है 10 साल की Nala? इंस्टाग्राम पर इसके एक, दो नहीं 4.4 मिलियन हैं फॉलोअर्स

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.