पाकिस्तान पर क्यों बौखला उठा रूस? कहा- जिसकी अर्थव्यवस्था पतन की कगार पर…

इतना ही नहीं रूस ने फ्रंटियर पोस्ट पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगाया। दूतावास ने कहा- फ्रंटियर पोस्ट के पत्रकार तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं ताकि दुनिया के सामने यह दिखाया जा सके कि रूस आर्थिक पतन की कगार पर है और यह अब कमजोर देश हो चुका है। लेकिन यह भ्रम है।