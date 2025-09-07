बड़ी खबर: रूस ने बनाई कैंसर की mRNA वैक्सीन, निशुल्क मिल रही,क्या भारत को भी मिलेगा फायदा ?

Cancer Vaccine Russia: रूस के वैज्ञानिकों ने कैंसर के खिलाफ जंग में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वहां की फैडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी (FMBA) ने एक नई mRNA-आधारित एक ऐसी वैक्सीन (Cancer vaccine Russia) तैयार की है, जो अब इस्तेमाल के लिए लगभग तैयार है। एजेंसी की प्रमुख वेरोनिका स्क्वोर्त्सोवा (Veronika Skvortsova) ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2025 में इस वैक्सीन (mRNA cancer vaccine) की घोषणा की। एफएमबीए (FMBA) की ओर से तैयार की गई यह वैक्सीन Enteromix नाम से जानी जाती है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इसने सभी प्री-क्लिनिकल ट्रायल्स में शानदार परिणाम दिए हैं। ट्यूमर से पीड़ित मरीजों में इसका असर साफ देखा गया, जैसे ट्यूमर के आकार में कमी और कैंसर कोशिकाओं की बढ़त में रुकावट। इस वैक्सीन (Russian FMBA vaccine) को खासतौर पर बड़ी आंत का कैंसर( Colorectal Cancer) के लिए विकसित किया गया है।