नवजात बच्ची को बड़ी बहन ने चौथी मंजिल से फेंका, वजह जान कर हो जाएंगे हैरान

यह भयानक घटना तब हुई जब दोनों बहनें घर में अकेली थीं। उनके पिता नौकरी पर गए थे और उनकी मां किसी काम से घर से बाहर गई थीं। तभी पांच साल की बड़ी बहन ने 21 दिन की छोटी बहन को 40 फीट की ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। वहां से गुज़र रहे लोगों ने चौथी मंजिल पर लड़की को चीख़ते हुए सुना और पास जाकर देखने पर उन्हें ज़मीन पर एक बेजान बच्ची पड़ी मिली। इसके बाद तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी गई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया।