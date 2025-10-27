Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

नवजात बच्ची को बड़ी बहन ने चौथी मंजिल से फेंका, वजह जान कर हो जाएंगे हैरान

रूस में एक पांच साल की बच्ची ने ईर्ष्या के कारण अपनी 21 दिन की नवजात बहन को चौथी मंजिल की खिड़की से नीचे फेंक कर मार डाला। बच्चों को घर में अकेला छोड़ने के आरोप में पुलिस ने उनकी मां को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 27, 2025

5-year-old throws newborn out of the window

नवजात बच्ची को बहन ने चौथी मंजिल से फेंका (फोटो- एक्स पोस्ट)

रूस के तातारस्तान गणतंत्र के ज़ेलेनोडोल्स्क शहर से एक स्तब्ध कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पांच साल की बच्ची ने अपनी नवजात बहन की हत्या कर दी। खबरों के अनुसार, लड़की ने ईर्ष्या के कारण अपनी छोटी बहन को मार डाला। लड़की घर में नए बच्चे के आने से नाखुश थी, जिसके चलते उसने नवजात बहन को चौथी मंजिल की खिड़की से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

21 दिन की छोटी बहन को खिड़की से फेंका

यह भयानक घटना तब हुई जब दोनों बहनें घर में अकेली थीं। उनके पिता नौकरी पर गए थे और उनकी मां किसी काम से घर से बाहर गई थीं। तभी पांच साल की बड़ी बहन ने 21 दिन की छोटी बहन को 40 फीट की ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। वहां से गुज़र रहे लोगों ने चौथी मंजिल पर लड़की को चीख़ते हुए सुना और पास जाकर देखने पर उन्हें ज़मीन पर एक बेजान बच्ची पड़ी मिली। इसके बाद तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी गई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया।

बच्चियों की मां गिरफ्तार

पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बच्चियों की मां पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही, पांच साल की मासूम बच्ची ने इतना खतरनाक कदम क्यों उठाया, इसका पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है। ज़ेलेनोडोल्स्क के ज़िला प्रमुख, मिखाइल अफ़ानास्येव ने बताया कि, पुलिस मामले की जांच कर घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

मां की भूमिका समेत अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बड़ी बहन इस बात से नाखुश थी कि घर में उसके अलावा कोई दूसरा बच्चा आ गया है, और इसी नाराज़गी में उसने छोटी बहन को खिड़की से नीचे फेंक दिया। साथ ही मां ने दोनों बच्चों को घर में अकेला क्यों छोड़ा, इसकी भी जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि, मां एक दोस्त से मिलने गई थी और उसी दौरान यह हादसा हो गया। इस मामले में मां की भूमिका समेत अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

27 Oct 2025 10:33 am

Published on:

27 Oct 2025 10:32 am

Hindi News / World / नवजात बच्ची को बड़ी बहन ने चौथी मंजिल से फेंका, वजह जान कर हो जाएंगे हैरान

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

भारत-अमेरिका के विदेश मंत्रियों की हुई मुलाकात, दोनों देशों के संबंधों और ग्लोबल मुद्दों पर की बातचीत

Indian External Minister of Affairs S. Jaishankar with US foreign secretary Marco Rubio
विदेश

20 वर्षीय भारतवंशी युवती का यूके में रेप, पुलिस ने की रेपिस्ट की तलाश शुरू

Rape
विदेश

अब रोबोट देंगे बच्चों को जन्म, दुनिया की पहली एआई मिनिस्टर के मां बनने की हुई घोषणा

World First AI Minister from Albania
विदेश

शांति वार्ता के बीच अफगान सीमा पर फिर से संघर्ष, 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए

Pak soldiers
विदेश

टैरिफ तनाव के बीच ट्रंप-शी मुलाकात: रुबियो बोले- ताइवान पर कोई समझौता नहीं, सिर्फ डील पर फोकस

US President Donald Trump China President Xi Jinping
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.