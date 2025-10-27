नवजात बच्ची को बड़ी बहन ने चौथी मंजिल से फेंका, वजह जान कर हो जाएंगे हैरान

नवजात बच्ची को बहन ने चौथी मंजिल से फेंका (फोटो- एक्स पोस्ट)
रूस के तातारस्तान गणतंत्र के ज़ेलेनोडोल्स्क शहर से एक स्तब्ध कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पांच साल की बच्ची ने अपनी नवजात बहन की हत्या कर दी। खबरों के अनुसार, लड़की ने ईर्ष्या के कारण अपनी छोटी बहन को मार डाला। लड़की घर में नए बच्चे के आने से नाखुश थी, जिसके चलते उसने नवजात बहन को चौथी मंजिल की खिड़की से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
यह भयानक घटना तब हुई जब दोनों बहनें घर में अकेली थीं। उनके पिता नौकरी पर गए थे और उनकी मां किसी काम से घर से बाहर गई थीं। तभी पांच साल की बड़ी बहन ने 21 दिन की छोटी बहन को 40 फीट की ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। वहां से गुज़र रहे लोगों ने चौथी मंजिल पर लड़की को चीख़ते हुए सुना और पास जाकर देखने पर उन्हें ज़मीन पर एक बेजान बच्ची पड़ी मिली। इसके बाद तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी गई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बच्चियों की मां पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही, पांच साल की मासूम बच्ची ने इतना खतरनाक कदम क्यों उठाया, इसका पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है। ज़ेलेनोडोल्स्क के ज़िला प्रमुख, मिखाइल अफ़ानास्येव ने बताया कि, पुलिस मामले की जांच कर घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बड़ी बहन इस बात से नाखुश थी कि घर में उसके अलावा कोई दूसरा बच्चा आ गया है, और इसी नाराज़गी में उसने छोटी बहन को खिड़की से नीचे फेंक दिया। साथ ही मां ने दोनों बच्चों को घर में अकेला क्यों छोड़ा, इसकी भी जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि, मां एक दोस्त से मिलने गई थी और उसी दौरान यह हादसा हो गया। इस मामले में मां की भूमिका समेत अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग