मेक इन इंडिया के तहत नई कामयाबी, अब भारत में ही बनेंगे रूस के यात्री विमान एसजे-100

यह समझौता छोटे शहरों को हवाई कनेक्टिविटी देने वाली उड़ान स्कीम के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है। इस समझौते पर मंगलवार को मॉस्को में एचएएल के प्रभात रंजन और यूएसी के ओलेग बोगोमोलोव ने हस्ताक्षर किए। विशेषज्ञों का अनुमान एसजे-100 की लागत करीब 170 से 200 करोड़ रुपए प्रति यूनिट होगी। गौरतलब है कि भारत में इससे पहले यात्री विमान निर्माण का आखिरी प्रोजेक्ट एवरो एचएस-748 था जो 1961 में शुरू होकर 1988 में बंद हो गया था। फिलहाल भारत करीब 90 फीसदी आयात करता है।