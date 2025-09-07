रूस ने यूक्रेनी मंत्रियों के दफ्तर पर किया ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक, पौलेंड ने शुरू की अपनी तैयारी

कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्कों ने कहा कि हमले की शुरुआत शहर पर ड्रोन हमलों से हुई। उसके बाद मिसाइल हमले हुए। उधर, पौलेंड ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पोलिश आर्म्ड फोर्सेज का कहना है कि पश्चिमी यूक्रेन पर हवाई हमलों का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए हवाई सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमने अपने विमान सक्रिय कर दिए हैं।