रूस की परमाणु पनडुब्बी लॉन्च, अमेरिका और यूरोप की बढ़ गई टेंशन

यह परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी है। ये पनडुब्बी न्यूक्लियर ड्रोन का कैरियर बनेगी। जिसे पोसाइडन कहा जाता है। इसके कारण समुद्र में नाटो के खिलाफ एक रणनीतिक बढ़ोतरी मिल सकती है। रूसी अधिकारियों ने न्यूक्लियर ड्रोन को डूम्सडे वेपन करार दिया है। उन्होंने कहा कि खबरोवस्क एक भारी न्यूक्लियर-पावर्ड मिसाइल क्रूजर है। ये पूरी तरह से पानी के नीचे चलने वाली पनडुब्बी है, जबकि पोसाइडन एक न्यूक्लियर-पावर्ड अंडरवॉटर ड्रोन है, जोकि 186 km/hr की स्पीड से चलता है। रूसी अधिकारियों ने कहा कि ये ड्रोन रेडियोएक्टिव सुनामी पैदा कर सकता है, जो तटीय इलाकों को तबाह करने में सक्षम है।