Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

रूस की परमाणु पनडुब्बी लॉन्च, अमेरिका और यूरोप की बढ़ गई टेंशन

रूस ने परमाणु पनडुब्बी खबरोवस्क लॉन्च की है। इससे तटीय इलाकों को खत्म करने वाला पोसाइडन मिसाइल भी दागा जा सकता है। जानिए रूसी रक्षा मंत्रालय ने क्या कहा...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 03, 2025

रूसी सबमरीन (फोटो-@airnewsalerts)

रूस (Russia) लगातार अपने परमाणु ताकत बढ़ा रहा है। पुतिन की सेना ने खबरोवस्क नाम की एक नई न्यूक्लियर पनडुब्बी लॉन्च की है। यह पनडुब्बी पोसाइडन न्यूक्लियर ड्रोन ले जाने के लिए बनाई गई है। इस ड्रोन को 'कयामत का मिसाइल' भी कहा जाता है। जानकारों का कहना है कि यह ड्रोन इतना खतरनाक है कि यह तटीय देशों को मिटा सकता है। रूस के इस कदम के बाद से यूरोप और अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है।

खबरोवस्क पनडुब्बी की खासियत क्या है?

यह परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी है। ये पनडुब्बी न्यूक्लियर ड्रोन का कैरियर बनेगी। जिसे पोसाइडन कहा जाता है। इसके कारण समुद्र में नाटो के खिलाफ एक रणनीतिक बढ़ोतरी मिल सकती है। रूसी अधिकारियों ने न्यूक्लियर ड्रोन को डूम्सडे वेपन करार दिया है। उन्होंने कहा कि खबरोवस्क एक भारी न्यूक्लियर-पावर्ड मिसाइल क्रूजर है। ये पूरी तरह से पानी के नीचे चलने वाली पनडुब्बी है, जबकि पोसाइडन एक न्यूक्लियर-पावर्ड अंडरवॉटर ड्रोन है, जोकि 186 km/hr की स्पीड से चलता है। रूसी अधिकारियों ने कहा कि ये ड्रोन रेडियोएक्टिव सुनामी पैदा कर सकता है, जो तटीय इलाकों को तबाह करने में सक्षम है।

जानकारी के मुताबिक यह परमाणु पनडुब्बी सेवरोडविंस्क शहर के सेवमाश शिपयार्ड्स से लॉन्च की गई। रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलौसोव ने भी परमाणु पनडुब्बी के लॉन्चिंग के वक्त मौजूद थे। इस मौके पर बेलौसोव ने कहा कि आज हमारे लिए एक बड़ा दिन है। खबरोवस्क नाम की ये भारी न्यूक्लियर पनडुब्बी सेवमाश के स्टर्न से लॉन्च हो रही है।

रूस के लिए क्यों महत्वपूर्ण?

सीमा सुरक्षा: रूस की समुद्री सीमा की सुरक्षा करेगी।
राष्ट्रीय हित: दुनिया के महासागरों में रूस के हितों की रक्षा होगी।
रूस को एक तरह से रणनीतिक बढ़ोतरी देगी।
डर का हथियार: पोसाइडन जैसे ड्रोन दुश्मनों को डराएंगे।
ये न्यूक्लियर डिटरेंस का काम करेगी।
पोसाइडन ड्रोन की स्पीड: 186 किमी/घंटा (सबमरीन्स और टॉरपीडो से कहीं ज्यादा है)।
रेंज: इंटरकॉन्टिनेंटल – महाद्वीपों के बीच की दूरी तय कर सकती है।
विनाशकारी क्षमता: रेडियोएक्टिव सुनामी पैदा कर तटीय शहरों को पूरी तरह तबाह करने में सक्षम है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Nov 2025 07:11 am

Hindi News / World / रूस की परमाणु पनडुब्बी लॉन्च, अमेरिका और यूरोप की बढ़ गई टेंशन

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Earthquake: 6.3 तीव्रता के भूकंप से दहल उठा अफगानिस्तान, पाकिस्तान में महसूस किए गए झटके

अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया
विदेश

अंतरिक्ष से दुश्मनों पर रहेगी नजर, इसरो ने लॉन्च किया ‘बाहुबली’ सैटेलाइट; जानें कैसे करेगा काम

ISRO Launches 'Bahubali' Rocket
राष्ट्रीय

चीन के बढ़ते सैन्य हमलावर रुख से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संघर्ष का अंदेशा, भारत पर क्या असर पड़ेगा ?

China military aggression
विदेश

अमेरिका में एक और भारतीय महिला को चोरी करते हुए पकड़ा, अफसरों के सामने रोते हुए Video Viral

Indian Woman Shoplifting Video Viral
विदेश

Viral Video: लंदन का काला चेहरा,ब्रिक्सटन में कार्ल रॉक का वायरल व्लॉग, भारत से तुलना क्यों की ?

Brixton Karl Rock Vlog
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.