दुनिया देखेगी एक और बड़ी जंग, अब इस देश पर हमला करेगा रूस! परमाणु हथियारों की धमकी से दहशत

सर्गेई कारागानोव की यह धमकी ऐसे समय आई है जब दुनिया भर में तनाव बढ़ रहा है। ब्रिटेन ने ग्रीनलैंड में एक मिलिट्री ऑफिसर भेजा है। इसके अलावा, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स और कनाडा भी अपनी सैन्य टुकड़ियां भेज रहे हैं। उधर, डेनमार्क आर्कटिक और हाई नॉर्थ में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कही है। इसके मद्देनजर NATO देश सक्रिय हो गए हैं और डेनमार्क की गुजारिश पर अपनी सैन्य टुकड़ियां ग्रीनलैंड भेज रहे हैं। इस कदम से अमेरिका का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। ऐसे में अगर रूस यूके सहित यूरोपीय देशों के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाता है, तो हालात बेहद खराब हो जाएंगे।