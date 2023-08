भारत से दोस्ती निभाएगा रूस, पाकिस्तान-चीन की बढ़ेगी टेंशन

भारत से दोस्ती निभाएगा रूस, पाकिस्तान-चीन की बढ़ेगी टेंशन

जयपुरPublished: Aug 16, 2023 12:56:20 pm Submitted by: Tanay Mishra

Russia To Keep Its Promise To India: भारत और रूस की दोस्ती किसी से भी छिपी नहीं है। दोनों देशों ने एक-दूसरे से दोस्ती भी निभाई है। इसी बात का एक और उदाहरण देते हुए रूस भारत से किया हुआ अपना वादा पूरा करेगा। इससे पाकिस्तान और चीन की टेंशन बढ़ेगी।

Indian PM Narendra Modi with Russian President Vladimir Putin