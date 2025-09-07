यूक्रेन पर रूस का बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला: जेलेंस्की ने दुनिया से की यह अपील

Russia-Ukraine drone attack 2025: सीजफायर की सारी कोशिशें बेकार गई हैं और रूस ने हाल ही में यूक्रेन पर एक भयंकर एयर स्ट्राइक (Russia Ukraine drone attack) की है। इस हमले में 800 से ज्यादा ड्रोन और 13 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इस हमले में एक बच्चा सहित दो लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। रूस के इस हमले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की (Zelensky political will) ने गहरा दुख और आक्रोश जताया है।जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर हमले की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि शनिवार रात से रूस ने यूक्रेन और बेलारूस की सीमा पार कर भारी संख्या में ड्रोन भेजे। कुल मिलाकर 800 से अधिक ड्रोन हमलों के तहत और 13 मिसाइलें दागी (Ukraine missile strike 2025) गईं, जिनमें चार बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थीं। ये हमले देश के कई इलाकों में हुए और भारी नुकसान पहुंचाया।