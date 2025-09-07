यूक्रेन पर रूस का बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला: जेलेंस्की ने दुनिया से की यह अपील

Russia-Ukraine drone attack 2025: सीजफायर की सारी कोशिशें बेकार गई हैं और रूस ने हाल ही में यूक्रेन पर एक भयंकर एयर स्ट्राइक (Russia Ukraine drone attack) की है। इस हमले में 800 से ज्यादा ड्रोन और 13 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इस हमले में एक बच्चा सहित दो लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। रूस के इस हमले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की (Zelensky political will) ने गहरा दुख और आक्रोश जताया है।जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर हमले की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि शनिवार रात से रूस ने यूक्रेन और बेलारूस की सीमा पार कर भारी संख्या में ड्रोन भेजे। कुल मिलाकर 800 से अधिक ड्रोन हमलों के तहत और 13 मिसाइलें दागी (Ukraine missile strike 2025) गईं, जिनमें चार बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थीं। ये हमले देश के कई इलाकों में हुए और भारी नुकसान पहुंचाया।
यूक्रेन की राजधानी कीव में कई आवासीय इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। एक बहुमंजिला इमारत के बीच के फ्लोर गिर गए। इस हमले में एक बच्चा समेत दो लोगों की जान चली गई। उनके परिवारों के प्रति जेलेंस्की ने संवेदना जताई। राजधानी में दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं।
जेलेंस्की ने बताया कि मंत्रिपरिषद का भवन भी क्षतिग्रस्त हो गया और ऊपर की मंजिलों में आग लगी। इसके अलावा, जापोरिज्जिया में 20 से ज्यादा मकान और एक किंडरगार्टन भी बर्बाद हो गया। क्रिवी री के गोदाम नष्ट हो गए, जबकि सूमी और चेर्निहीव क्षेत्रों में भी लोगों की मौत हुई। ओडेसा में एक ऊंची इमारत को नुकसान पहुंचा।
इन हमलों के बाद यूक्रेन की आपातकालीन सेवाएं लगातार प्रभावित इलाकों में मदद कर रही हैं। घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और नुकसान की भरपाई के लिए राहत कार्य शुरू हो चुके हैं।
जेलेंस्की ने दुनिया के नेताओं से अपील की है कि वे रूस की इन नृशंस हरकतों को रोकने के लिए कड़ी राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाएं। उन्होंने कहा कि ये हमले जानबूझकर किए जा रहे अपराध हैं जो युद्ध को और लंबा खींच रहे हैं।
उन्होंने बताया कि अमेरिका ने कई बार कहा है कि बातचीत से इनकार करने वालों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। जेलेंस्की ने पेरिस में हुए समझौतों को लागू करने की आवश्यकता भी जताई और कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाना बेहद जरूरी है।
जेलेंस्की ने यह भी कहा कि हर नई सुरक्षा प्रणाली नागरिकों को इन हमलों से बचाने में मदद करती है। “दुनिया क्रेमलिन को इन हिंसक हत्याओं को रोकने के लिए मजबूर कर सकती है — बस राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिए।”
जेलेंस्की ने उन सभी देशों और लोगों को धन्यवाद दिया, जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि वैश्विक समर्थन से यूक्रेन जल्द ही इस संकट से बाहर निकलेगा।