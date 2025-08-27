रूस‑यूक्रेन वार्ता में खटाई में: Kremlin बोले-अगली बैठक की तारीख पता नहीं! अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कहेंगे ?

Russia Ukraine talks no date set: रूस और यूक्रेन के वार्ता दलों के प्रमुख लगातार संपर्क में हैं, लेकिन अगली दौर की बातचीत की तारीख अभी तय नहीं हुई है। रूस के राष्ट्रपति के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने बुधवार को यह जानकारी दी। पेस्कोव ने कहा, “रूस और यूक्रेन के वार्ता दलों के प्रमुख संपर्क में हैं, लेकिन हम अभी इस्तांबुल में होने वाले नए दौर की वार्ता की सटीक तारीख नहीं बता सकते।” उन्होंने कहा कि वार्ता उत्पादक बने इसके लिए दोनों पक्षों को पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ना होगा। ध्यान रहे कि अमेरिकी प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump )रूस और यूक्रेन में जंग (Russia-Ukraine War) खत्म करवाने की कोशिशें करने का दावा कर रहे हैं । क्रेमलिन ने वार्ता स्तर को पुनः निर्धारित करने के सवाल पर कहा, “यह काम जारी है और हमें लगता है कि इसे जारी रहना चाहिए। उच्च या सर्वोच्च स्तर पर किसी भी बैठक के लिए गंभीर तैयारी जरूरी है ताकि ये वार्ताएं सार्थक साबित हों।”