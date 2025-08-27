Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

ट्रंप का टैरिफ बम और अमेरिका-भारत ट्रेड टेंशन: क्या वित्त मंत्री की बड़ी टिप्पणी के बाद समझौता हो सकेगा ?

US India trade tariff dispute Scott : अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ विवाद के कारण व्यापार समझौते पर अनिश्चितता बढ़ गई है।

भारत

MI Zahir

Aug 27, 2025

Donald Trump
अमेरिकी प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो: एएनआई )

US India trade tariff dispute: डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump )के भारत पर अधिक टैरिफ लगाने के ऐलान से बड़े तनाव के बीच अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट ने भारत और अमेरिका के बीच जारी व्यापार विवाद और समझौते की स्थिति पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है, लेकिन भारत की बातचीत में रुचि और सकारात्मकता साफ दिख रही है। स्कॉट बेसेन्ट (Scott Besant) ने एक साक्षात्कार में बताया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता अभी जारी है। उनका मानना है कि जल्द ही दोनों देश एक समझौते पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा, “भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। मुझे उम्मीद है कि अंत में हम साथ आएंगे।” हालांकि, हाल ही में भारत पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है, खासकर रूसी तेल और रक्षा उपकरणों की खरीद को लेकर। इस कदम ने भारत-अमेरिका के व्यापारिक तनाव को और बढ़ा दिया है। फिर भी, वित्त मंत्री बेसेन्ट ने कहा कि दोनों देशों के बीच विश्वास बना हुआ है और वार्ता सकारात्मक दिशा में है।

भारत ने वार्ता में संतुलित रुख अपनाया है

स्कॉट बेसेन्ट ने बताया कि भारत ने बातचीत मई या जून तक खत्म करने की उम्मीद जताई थी, लेकिन अभी तक समझौता नहीं हो पाया है। भारत ने वार्ता में संतुलित रुख अपनाया है। उन्होंने कहा, "भारत ने बातचीत जल्दी शुरू की थी, लेकिन हम अब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। इसमें रूसी तेल की खरीद भी एक बड़ा मुद्दा है, जिससे भारत को फायदा हो रहा है।"

ये भी पढ़ें

भारत ने तनाव के बावजूद पाकिस्तान को भेजा बाढ़ अलर्ट, यहां भारी बारिश और बांधों से खतरा बढ़ा
विदेश
Flash floods in Pakistan

ट्रंप और मोदी के बीच शीर्ष स्तर पर मजबूत रिश्ते

वित्त मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अच्छे संबंधों की भी बात कही। उन्होंने कहा, "ट्रंप और मोदी के बीच शीर्ष स्तर पर मजबूत रिश्ते हैं, लेकिन व्यापारिक मुद्दे जटिल हैं और सिर्फ रूस के तेल तक सीमित नहीं हैं।"

अमेरिका का भारत के साथ बड़ा व्यापार घाटा

ट्रंप प्रशासन भारत के साथ व्यापार घाटे को लेकर भी चिंतित है। बेसेन्ट ने कहा कि अमेरिका का भारत के साथ बड़ा व्यापार घाटा है। उन्होंने स्पष्ट किया, “जब व्यापार में फासला बढ़ता है तो घाटे वाला देश फायदा उठाता है और अधिशेष वाला देश चिंतित रहता है। अमेरिका को यह चिंता करनी चाहिए क्योंकि भारत उनसे ज्यादा सामान खरीदता है।”

भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर

उन्होंने रुपये की स्थिति पर सवाल उठाए जाने पर कहा कि भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर है, और इसके आरक्षित मुद्रा बनने की संभावना अभी दूर की बात है।

भारत ने कहा, देश के किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा

इस बीच भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अमेरिकी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा।

मोदी ने ट्रंप के चार फोन कॉल का जवाब नहीं दिया

टैरिफ विवाद के बीच एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल के हफ्तों में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के चार फोन कॉल का जवाब नहीं दिया। यह कदम मोदी के गुस्से और सतर्कता का संकेत माना जा रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

यूएसए

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

27 Aug 2025 09:08 pm

Hindi News / World / ट्रंप का टैरिफ बम और अमेरिका-भारत ट्रेड टेंशन: क्या वित्त मंत्री की बड़ी टिप्पणी के बाद समझौता हो सकेगा ?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.