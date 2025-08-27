ट्रंप का टैरिफ बम और अमेरिका-भारत ट्रेड टेंशन: क्या वित्त मंत्री की बड़ी टिप्पणी के बाद समझौता हो सकेगा ?

US India trade tariff dispute: डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump )के भारत पर अधिक टैरिफ लगाने के ऐलान से बड़े तनाव के बीच अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट ने भारत और अमेरिका के बीच जारी व्यापार विवाद और समझौते की स्थिति पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है, लेकिन भारत की बातचीत में रुचि और सकारात्मकता साफ दिख रही है। स्कॉट बेसेन्ट (Scott Besant) ने एक साक्षात्कार में बताया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता अभी जारी है। उनका मानना है कि जल्द ही दोनों देश एक समझौते पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा, “भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। मुझे उम्मीद है कि अंत में हम साथ आएंगे।” हालांकि, हाल ही में भारत पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है, खासकर रूसी तेल और रक्षा उपकरणों की खरीद को लेकर। इस कदम ने भारत-अमेरिका के व्यापारिक तनाव को और बढ़ा दिया है। फिर भी, वित्त मंत्री बेसेन्ट ने कहा कि दोनों देशों के बीच विश्वास बना हुआ है और वार्ता सकारात्मक दिशा में है।