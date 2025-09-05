रूस–यूक्रेन युद्ध: 1,288 दिनों की दास्तान, बर्बादी,उजड़ने और जुदाई की कीमत

Russia–Ukraine War Update: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब 1,288 दिन का हो चुका (Russia Ukraine War Update)है। इस जंग ने दोनों देशों की सैन्य ताकत और आम इंसानों को बर्बादी के अंजाम (Russia Ukraine Conflict 2025) तक पहुंचा दिया है। एक अनुमान है कि रूस ने करीब 200,000–250,000 सैनिकों की जान गंवाई है, जबकि कुल मिला कर लगभग 900,000 सैनिक या घायल हो चुके हैं। दूसरी ओर, यूक्रेन ने 31,000 से 45,000 तक सैनिक खोए (Ukraine War Casualties) हैं, लेकिन इन आंकड़ों में घायलों और लापता सैनिक शामिल नहीं (Ceasefire Efforts Ukraine) हैं, जो लाखों में हो सकते हैं। 24 फरवरी 2022 को रूस ने अचानक यूक्रेन के कई शहरों पर हमला किया। राजधानी कीव, खारकीव, लुहान्स्क और डोनेट्स्क जैसे क्षेत्रों में मिसाइलें दागी गईं। रूस का दावा था कि यह एक "स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन" है, जबकि यूक्रेन और पश्चिमी देश इसे एक खुली लड़ाई और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानते हैं।