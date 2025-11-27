जल्द रुकेगा रूस-यूक्रेन युद्ध? दोनों देशों में अपने राजदूत भेजेंगे ट्रंप

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच 24 फरवरी, 2022 से युद्ध चल रहा है। युद्ध की शुरुआत में लगा था कि रूसी सेना कुछ दिनों में ही जीत हासिल कर लेगी, लेकिन लगातार मिले इंटरनेशनल सपोर्ट की वजह से यूक्रेनी सेना अभी भी रूसी सेना के सामने डटी हुई है। यूक्रेन में इस युद्ध की वजह से जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। कई शहरों में भारी तबाही मच चुकी है। हालांकि रूसी सेना ने भी युद्ध में कई सैनिक गंवा दिए हैं। इस युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) भी कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है। लेकिन अब ट्रंप ने इस बारे में एक बड़ा संकेत दिया है।