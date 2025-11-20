रूस ने यूक्रेन में मचाई भयंकर तबाही, एक बार में छोड़े 470 ड्रोन और 48 मिसाइलें, 25 लोगों की मौत

जेलेंस्की ने कहा कि इमरजेंसी वर्कर उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जिनके ढहे हुए स्ट्रक्चर के नीचे फंसे होने का शक था। जेलेंस्की ने खार्किव से भी डिटेल्स शेयर कीं। यहां भी रूस ने जोरदार हमला किया है। जिसमें बच्चों समेत दर्जनों लोग घायल हो गए।