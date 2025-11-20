रूस ने यूक्रेन में मचाई भयंकर तबाही, एक बार में छोड़े 470 ड्रोन और 48 मिसाइलें, 25 लोगों की मौत

Russia attacks Ukraine overnight (Photo - Washington Post)
रूसी हमले ने एक बार फिर यूक्रेन में भयंकर तबाही मचाई है। पश्चिमी यूक्रेनी शहर टेरनोपिल में रात भर भीषण बमबारी हुई। जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई है। वहीं, 73 लोगों के घायल होने की सूचना है। यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी है।
अधिकारियों ने बताया कि सुबह तक लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जलती हुई इमारतों और गिरी हुई दीवारों के आसपास से लोगों को किसी तरह से बाहर निकाला गया।
स्टेट इमरजेंसी सर्विस और नेशनल पुलिस की टीमों ने जिंदा बचे लोगों को ढूंढने के लिए रोबोटिक सिस्टम समेत 45 खास इक्विपमेंट यूनिट का इस्तेमाल किया। मिनिस्ट्री ने इस घटना को लेकर एक्स पर भी पोस्ट किया।
पोस्ट में कहा गया कि बचाव दल अभी भी कई इलाकों में तत्पर हैं। बमबारी से नौ मंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग में बड़ी आग लग गई, जिसे कंट्रोल करने में घंटों लग गए।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की इस हमले पर अपनी प्रतिक्रया दी। उन्होंने कहा- यह हमला कई इलाकों में हुए एक बड़े हमले का हिस्सा था। रूस ने 470 से ज्यादा ड्रोन छोड़े और अलग-अलग तरह की 48 मिसाइलें दागीं।
उन्होंने यह भी कहा कि मिसाइलों में से एक बैलिस्टिक थी, जबकि बाकी क्रूज मिसाइलें दागी गईं। जेलेंस्की ने कहा कि हमले के बाद टेरनोपिल सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। इससे शहर में काफी तबाही हुई है।
जेलेंस्की ने कहा कि इमरजेंसी वर्कर उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जिनके ढहे हुए स्ट्रक्चर के नीचे फंसे होने का शक था। जेलेंस्की ने खार्किव से भी डिटेल्स शेयर कीं। यहां भी रूस ने जोरदार हमला किया है। जिसमें बच्चों समेत दर्जनों लोग घायल हो गए।
इस हमले से जरूरी ट्रांसपोर्ट लिंक और एनर्जी सप्लाई पॉइंट्स को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि लविव, डोनेट्स्क, कीव, चेर्निहाइव, मायकोलाइव, चेर्कासी और द्निप्रो इलाकों में और हमले हुए, जिनमें एनर्जी फैसिलिटी और सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया गया।
ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को और ज्यादा मौतें रोकने के लिए एयर-डिफेंस मिसाइल, एडिशनल डिफेंस सिस्टम, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सपोर्ट और ज्यादा ड्रोन प्रोडक्शन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रूस को लगातार हो रहे हमलों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
