यूरोप से आईं Putin का मूड बिगाड़ने वाली 2 खबरें, अब शांति की उम्मीद कम, फिर भड़केगा भीषण युद्ध!

ब्रिटेन को खुफिया सूचना मिली है कि रूस समुद्री केबलों और पाइपलाइनों को निशाना बनाने के लिए अपने बेड़े का बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण कर रहा है। पिछले दो सालों में यूके के जलक्षेत्र में रूसी जहाजों के देखे जाने की घटनाओं में 30% की बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में एक रूसी जहाज 'Yantar' को उत्तरी स्कॉटलैंड में देखा गया था। व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूरोप को जंग की चेतावनी के बाद से ब्रिटेन ऐसी घटनाओं को अब ज्यादा गंभीरता से ले रहा है। इसलिए उसने रूस का मुकाबला करने के लिए अटलांटिक बैस्टियन प्रोग्राम तैयार किया है। वहीं, ब्रिटेन की इस तैयारी को रूस जंग की तैयारी के तौर पर देख सकता है और यदि ऐसा होता है तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं।