विदेश

रूसी ड्रोन ने पोलैंड के बाद अब रोमानिया के एयरस्पेस का किया उल्लंघन

Russia-Ukraine War: पोलैंड के बाद अब रोमानिया दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसके एयरस्पेस का रूसी ड्रोन ने उल्लंघन किया है।

भारत

Tanay Mishra

Sep 14, 2025

Russian drone enters Romania airspace
Russian drone enters Romania airspace (Photo - NEXTA on social media)

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच चल रहे युद्ध में रूस आए दिन यूक्रेन पर ड्रोन अटैक कर रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले इस युद्ध में कुछ ऐसा हुआ जो पहले नहीं हुआ। यूक्रेन पर ड्रोन अटैक के दौरान कुछ रूसी ड्रोन्स पोलैंड (Poland) के एयरस्पेस में घुस गए। ऐसा करते हुए उन ड्रोन्स ने पोलिश एयरस्पेस का उल्लंघन किया। हालांकि पोलिश एयरफोर्स ने रूसी ड्रोन्स को मार गिराया था। अब इस तरह का एक और मामला सामने आया है जब एक रूसी ड्रोन दूसरे देश के एयरस्पेस में घुस गया।

रूसी ड्रोन ने किया रोमानिया के एयरस्पेस का उल्लंघन

पोलैंड के बाद अब रोमानिया (Romania) दूसरा देश बन गया है जिसके एयरस्पेस का रूसी ड्रोन ने उल्लंघन किया है। शनिवार को एक रूसी ड्रोन रोमानिया के एयरस्पेस में घुस गया। इसकी जानकारी यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) के साथ रोमानिया के कई नेताओं ने भी दी।

10 किलोमीटर अंदर तक घुसा

जानकारी के अनुसार रूसी ड्रोन रोमानिया में 10 किलोमीटर अंदर तक घुस गया। करीब 50 मिनट तक यह ड्रोन रोमानिया के एयरस्पेस में रहा।

रूस और नाटो में बढ़ सकता है तनाव

गौरतलब है कि पोलैंड की ही तरह रोमानिया भी नाटो का सदस्य है। ऐसे में रूसी ड्रोन्स के लगातार दो नाटो सदस्य देशों के एयरस्पेस का उल्लंघन करने से रूस और नाटो में तनाव बढ़ सकता है।

संबंधित विषय:

रूस-यूक्रेन युद्ध

world news

World News in Hindi

Published on:

14 Sept 2025 09:53 am

Hindi News / World / रूसी ड्रोन ने पोलैंड के बाद अब रोमानिया के एयरस्पेस का किया उल्लंघन

