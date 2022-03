रूसी राष्ट्रपति पुतिन की आलोचना करने वाली मॉडल का सूटकेस में मिला शव, लंबे समय से थी गायब

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देश एक दूसरे के नुकसान को लेकर दावे कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आलोचना करने वाली खूबसूरत मॉडल की डेड बॉडी सूटकेस में मिली है।

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध रुकने के नाम नहीं ले रहा है। 22 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जंग अब भी जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आलोचना करने वाली खूबसूरत मॉडल ग्रेट वेडलर (Russian Model Gretta Vedler) का शव एक सूटकेस से मिला है। 23 वर्षीय ग्रेटा लंबे समय से लापता थीं। लेकिन उनका सोशल मीडिया अकाउंट चल रहा था। इससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो जिंदा है, लेकिन इस बीच उनकी डेड बॉडी सूटकेस में मिलने से हड़कंप मच गया।

