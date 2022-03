जंग जीतने के लिए क्या कर सकते हैं रूसी राष्ट्रपति, पूर्व करीबी महिला जासूस 'आलिया' ने खोले राज

यूक्रेन और रूस के बीच जंग का आज 20वां दिन है। इसके बाद भी दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों देश एक दूसरे के नुकसान को लेकर भी बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं। इस बीच रूस की पूर्व महिला जासूस ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर कई राज खोले हैं।

रूस और यूक्रेन की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इस युद्ध को शुरू हुए 20 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की में से कोई भी जंग से अपने कदम पीछे नहीं कर रहा है। नतीजा हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा इस युद्ध का खामियाजा यूक्रेन की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल यूक्रेन से जंग जीतने के लिए रूसी राष्ट्रपति किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये दावा है रूस के राष्ट्रपति पुतिन की सहयोगी रह चुकीं एक पुरानी महिला जासूस का। उसने दावा किया है कि पुतिन वाकई इस जंग को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस लेडी सीक्रेट एजेंट ने पुतिन को लेकर कई राज भी खोले हैं।

