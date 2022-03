यूक्रेन से जंग में पुतिन का पैंतरा, इस्तेमाल कर रहा खूबसूरत महिलाओं की 'रेड लिपस्टिक' आर्मी!

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जंग को 20 दिन हो गए हैं, लेकिन दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर हमले जारी रखे हुए हैं। इस बीच ब्रिटीश मीडिया की ओर से बड़ी खबर सामने आई है। इसके मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन जंग में अपनी रेड लिपस्टिक आर्मी का इस्तेमाल कर रहे हैं।

रूस और यूक्रेन की जंग कब खत्म होगी ये तो वक्त ही बताएगा। जिस युद्ध के दो दिन में खत्म होने की उम्मीदें जताई जा रही थीं, उसको चलते हुए 20 दिन हो गए हैं। दोनों ही देशों की सेनाएं पीछे हटने को तैयार नहीं है। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के कई शहरों और इलाकों पर कब्जा कर लिया है, जबकि यूक्रेन रूस के हजारों सैनिकों के साथ बड़े हथियारों को खत्म करने का दावा कर रहा है। इस बीच ब्रिटीश मीडिया की ओर से बड़ी खबर सामने आई है। इसके मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस जंग में अपनी रेड लिपस्टिक आर्मी का इस्तेमाल कर रहा है।

