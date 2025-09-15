Patrika LogoSwitch to English

रूस से भारत आई महिला को हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते करना है पसंद, जानें कैसे इंडिया ने बदला महिला का जीवन

रूस से भारत आकर रहने लगी महिला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन 11 आदतों के बारे में बताया जो उसने यहां आकर सीखी है। महिला का पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 15, 2025

Russian woman share 11 strange habbits she adopted after moving to india
रूसी महिला ने भारत आने के बाद अपनाईं 11 अजीबोगरीब आदतें (फोटो- इंस्टाग्राम वीडियो पोस्ट स्क्रीनशॉट)

लंबे समय से अपना देश छोड़ भारत में आकर रह रही रूसी महिला ने कुछ ऐसी खास आदतों के बारे में बताया है जो उन्होंने यहां आकर सीखी है। अनास्तासिया शारोवा नामक यह महिला एक बिज़नेसवुमन है और भारत के एक गांव में रहती हैं। शारोवा ने 11 ऐसी अजीब आदतें बताई हैं जो उन्होंने भारत में अपनाई हैं और जो रूसी जीवनशैली से पूरी तरह अलग हैं। इन आदतों में सड़कों पर ब्लाइंट टर्न पर हॉर्न बजाने की आदत शामिल है क्योंकि यह की सड़कें तंग होती है और ट्रैफिक भी बहुत अधिक होता है।

यहां आकर सीखा बालों में तेल लगाना

इसके अलावा घर में धुआं करने की आदत का भी शारोवा ने जिक्र किया। भारतीय घरों में बुरी एनर्जी को दूर करने और स्वच्छता बनाए रखने के लिए यह धुआं किया जाता है। घर में घुसने से पहले जूते-चप्पल उतारना भी उन आदतों में से एक है जो शारोवा ने भारत आकर सीखी है। भारतीय घरों में साफ सफाई बनाए रखने के लिए यह एक आम आदत है। साथ ही शारोवा ने कुछ और आदतों का भी जिक्र किया। शारोवा ने बताया कि उन्होंने भारत में आकर देखा है कि यहां परिवार में लोग एक दूसरे के बालों में तेल लगाते है।

लोगों से मिलने पर नमस्ते कहना किया शुरु

इसके अलावा खाने की मेज पर अचार का डिब्बा रखना, अच्छा कहते समय धीरे से सिर हिलाना, बोतल को बिना होठों से लगाए पानी पीना, पानी पीने के लिए हमेशा स्टील की बोतल साथ रखना, खाने के बाद सौंफ या इलायची खाना भी कुछ ऐसी आदतें है जो उन्होंने यहां आकर सीखी है। साथ ही उन्होंने बताया कि वह अब लोगों से मिलने पर हाथ मिलाने के बजाय हाथ जोड़ कर नमस्ते कहना पसंद करती है जो एक भारतीय परंपरा है। इसके साथी ही पैसों के लेन देन के लिए सिर्फ दाएं हाथ का इस्तमाल करना भी एक ऐसी आदत है जो शारोवा ने भारत में आकर सीखी है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पोस्ट

शारोवा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर इन 11 आदतों के बारे में बताया। यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है और इसे अभी तक 2.4 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके है। इस वीडियो पोस्ट पर काफी लोगों के कमेंट भी आ रहे है। एक यूजर ने लिखा, मुझे हाथ मिलाने से ज्यादा साफ सुथरा नमस्कार लगता है। ऐसा करने से हमारे हाथों के ज़रिए कीटाणु और गंदगी एक-दूसरे तक नहीं पहुंचते है। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, ऐसा करने से आपके घर और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और आपको अच्छा महसूस होगा।

Updated on:

15 Sept 2025 05:51 pm

Published on:

15 Sept 2025 05:49 pm

रूस से भारत आई महिला को हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते करना है पसंद, जानें कैसे इंडिया ने बदला महिला का जीवन

