रूस से भारत आई महिला को हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते करना है पसंद, जानें कैसे इंडिया ने बदला महिला का जीवन

लंबे समय से अपना देश छोड़ भारत में आकर रह रही रूसी महिला ने कुछ ऐसी खास आदतों के बारे में बताया है जो उन्होंने यहां आकर सीखी है। अनास्तासिया शारोवा नामक यह महिला एक बिज़नेसवुमन है और भारत के एक गांव में रहती हैं। शारोवा ने 11 ऐसी अजीब आदतें बताई हैं जो उन्होंने भारत में अपनाई हैं और जो रूसी जीवनशैली से पूरी तरह अलग हैं। इन आदतों में सड़कों पर ब्लाइंट टर्न पर हॉर्न बजाने की आदत शामिल है क्योंकि यह की सड़कें तंग होती है और ट्रैफिक भी बहुत अधिक होता है।
इसके अलावा घर में धुआं करने की आदत का भी शारोवा ने जिक्र किया। भारतीय घरों में बुरी एनर्जी को दूर करने और स्वच्छता बनाए रखने के लिए यह धुआं किया जाता है। घर में घुसने से पहले जूते-चप्पल उतारना भी उन आदतों में से एक है जो शारोवा ने भारत आकर सीखी है। भारतीय घरों में साफ सफाई बनाए रखने के लिए यह एक आम आदत है। साथ ही शारोवा ने कुछ और आदतों का भी जिक्र किया। शारोवा ने बताया कि उन्होंने भारत में आकर देखा है कि यहां परिवार में लोग एक दूसरे के बालों में तेल लगाते है।
इसके अलावा खाने की मेज पर अचार का डिब्बा रखना, अच्छा कहते समय धीरे से सिर हिलाना, बोतल को बिना होठों से लगाए पानी पीना, पानी पीने के लिए हमेशा स्टील की बोतल साथ रखना, खाने के बाद सौंफ या इलायची खाना भी कुछ ऐसी आदतें है जो उन्होंने यहां आकर सीखी है। साथ ही उन्होंने बताया कि वह अब लोगों से मिलने पर हाथ मिलाने के बजाय हाथ जोड़ कर नमस्ते कहना पसंद करती है जो एक भारतीय परंपरा है। इसके साथी ही पैसों के लेन देन के लिए सिर्फ दाएं हाथ का इस्तमाल करना भी एक ऐसी आदत है जो शारोवा ने भारत में आकर सीखी है।
शारोवा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर इन 11 आदतों के बारे में बताया। यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है और इसे अभी तक 2.4 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके है। इस वीडियो पोस्ट पर काफी लोगों के कमेंट भी आ रहे है। एक यूजर ने लिखा, मुझे हाथ मिलाने से ज्यादा साफ सुथरा नमस्कार लगता है। ऐसा करने से हमारे हाथों के ज़रिए कीटाणु और गंदगी एक-दूसरे तक नहीं पहुंचते है। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, ऐसा करने से आपके घर और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और आपको अच्छा महसूस होगा।