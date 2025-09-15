रूस से भारत आई महिला को हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते करना है पसंद, जानें कैसे इंडिया ने बदला महिला का जीवन

इसके अलावा खाने की मेज पर अचार का डिब्बा रखना, अच्छा कहते समय धीरे से सिर हिलाना, बोतल को बिना होठों से लगाए पानी पीना, पानी पीने के लिए हमेशा स्टील की बोतल साथ रखना, खाने के बाद सौंफ या इलायची खाना भी कुछ ऐसी आदतें है जो उन्होंने यहां आकर सीखी है। साथ ही उन्होंने बताया कि वह अब लोगों से मिलने पर हाथ मिलाने के बजाय हाथ जोड़ कर नमस्ते कहना पसंद करती है जो एक भारतीय परंपरा है। इसके साथी ही पैसों के लेन देन के लिए सिर्फ दाएं हाथ का इस्तमाल करना भी एक ऐसी आदत है जो शारोवा ने भारत में आकर सीखी है।