‘मेरा उत्पीड़न हो रहा है, मुझे वापस बुला लो’…पाकिस्तान में निकाह करने वाली सरबजीत ने पूर्व पति से लगाई गुहार

तीर्थ यात्रा के बहाने पाकिस्तान जाकर वहां पर निकाह करने वाली पंजाब की सरबजीत कौर लंबे समय से चर्चाओं में बनी हुई है। पहले मर्जी से धर्म बदलकर पाकिस्तानी शख्स से निकाह करने का दावा करने वाली सरबजीत अब अपने पूर्व पति से भारत लौटने की गुहार लगा रही है। सोशल मीडिया पर सरबजीत का एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसे सुनकर यह साफ पता चलता है कि वह पाकिस्तान जाने के अपने फैसले पर पछता रही है।
इस इमोशनल ऑडियो क्लिप में सरबजीत अपने पूर्व पति से उन्हें भारत वापस लाने की मिन्नतें करती सुनाई दे रही है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान में उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। ऑडियो क्लिप में सरबजीत ने अपने पति से यह भी कहा कि वापस आने पर उसे कोई डांटे नहीं क्योंकि वह पहले से बहुत दुखी है और मानसिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट चुकी है। इस ऑडियो में सरबजीत बेहद भावुक नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि वह अपने बच्चों को बहुत याद करती है। वह अपने पति से कहती सुनाई दे रही है कि वह उनके बच्चों से कहे कि उनकी मां उन्हें बहुत याद करती है। सरबजीत ने आगे कहा कि उसके पास गर्म जूते या कपड़े भी नहीं हैं और यहां उसका उत्पीड़न हो रहा है।
इस ऑडियो में सरबजीत ने दावा किया कि उसने अपने पति और बच्चों के लिए सबकुछ किया लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। वह कहती हैं कि उनकी हालत बहुत खराब है और वह लगातार डर में जी रही हैं। उनका आरोप है कि पाकिस्तान में उन्हें किसी तरह की आर्थिक सहायता नहीं मिल रही, जबकि भारत में उनका जीवन पहले ठीक था। ऑडियो में वह यह भी कहती हैं कि वह पहले ही मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं और अब और सहन करने की स्थिति में नहीं हैं।
48 वर्षीय सरबजीत पंजाब के कपूरथला जिले के अमानिपुर गांव की रहने वाली है। वह तलाकशुदा है और उनके दो बेटे भी हैं। सरबजीत 4 नवंबर, 2025 को सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ पाकिस्तान गई थी। 13 नवंबर को ये लोग भारत वापस लौटे थे लेकिन सरबजीत उनके साथ नहीं थी। इसके बाद 15 नवंबर को सोशल मीडिया पर एक निकाहनामा वायरल हुआ था, जिसमें दावा किया गया था कि सरबजीत ने अपना धर्म बदलकर एक पाकिस्तानी शख्स से निकाह कर लिया है।
निकाहनामा के अनुसार, सरबजीत ने अपना नाम बदलकर नूर हुसैन रख लिया था और शेखूपुरा जिले के रहने वाले 43 वर्षीय नासिर हुसैन से निकाह कर लिया था। निकाहनामा के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें सरबजीत यह कहती दिखाई दे रही थी कि वह नासिर से प्यार करती है और उससे निकाह करने ही पाकिस्तान आई थी। सरबजीत के पाकिस्तान में निकाह करने की खबर सामने आने के बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने उसे हिरासत में लेकर लाहौर स्थित सरकारी शरणगृह में भेज दिया था।
बाद में सरबजीत कौर और उसके पति ने लाहौर उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर पुलिस पर अवैध कार्रवाई और विवाह तोड़ने का दबाव डालने का आरोप लगाया। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस को दंपती को परेशान न करने का आदेश दिया था। लेकिन इसके बावजूद कुछ ही दिन बाद सरबजीत को दोबारा सरकारी शरण गृह भेज दिया गया। प्रांतीय अधिकारियों के अनुसार, उन्हें भारत वापस भेजने की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। हालांकि, अटारी वाघा सीमा बंद होने के कारण यह प्रयास सफल नहीं हो सका। पहले जहां लगातार यह दावा किया जा रहा था कि सरबजीत पाकिस्तान में ही रहना चाहती है वहीं अब नए वायरल ऑडियो ने इस मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। पुराने दावों के विपरीत इस ऑडियो में सरबजीत भारत आने की गुहार लगाते सुनाई दे रही है।
