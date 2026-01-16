‘मेरा उत्पीड़न हो रहा है, मुझे वापस बुला लो’…पाकिस्तान में निकाह करने वाली सरबजीत ने पूर्व पति से लगाई गुहार

बाद में सरबजीत कौर और उसके पति ने लाहौर उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर पुलिस पर अवैध कार्रवाई और विवाह तोड़ने का दबाव डालने का आरोप लगाया। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस को दंपती को परेशान न करने का आदेश दिया था। लेकिन इसके बावजूद कुछ ही दिन बाद सरबजीत को दोबारा सरकारी शरण गृह भेज दिया गया। प्रांतीय अधिकारियों के अनुसार, उन्हें भारत वापस भेजने की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। हालांकि, अटारी वाघा सीमा बंद होने के कारण यह प्रयास सफल नहीं हो सका। पहले जहां लगातार यह दावा किया जा रहा था कि सरबजीत पाकिस्तान में ही रहना चाहती है वहीं अब नए वायरल ऑडियो ने इस मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। पुराने दावों के विपरीत इस ऑडियो में सरबजीत भारत आने की गुहार लगाते सुनाई दे रही है।