Video: अमेरिका के आला पुलिस अफसर पर उन्हीं की बेटी ने लगाए यौन शोषण के सनसनीखेज आरोप

Satanic Rituals Sex Abuse Allegations: न्यू जर्सी के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लियोनिया पुलिस प्रमुख स्कॉट तामागनी (New Jersey police chief allegations) की बेटी कोर्टनी तामागनी ने अपने पिता और कुछ अन्य लोगों पर दशकों तक शारीरिक और यौन शोषण (US police officer sex abuse) का सनसनीखेज आरोप लगाया है। कोर्टनी तामागनी ने बताया कि उनके पिता और पड़ोसी के साथ-साथ एक समूह ने उन्हें बार-बार प्रताड़ित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पिता और पड़ोसी ने शैतानी अनुष्ठानों (Satanic ritual abuse) में बच्चों का अपहरण, बलात्कार (Child trafficking and abuse) और जलाने जैसे अत्याचार किए। यह सब 2009 से 2020 तक चलता रहा। कोर्टनी ने कहा कि ये अनुष्ठान जंगलों (Satanic cult ritual crimes) में भी छुपकर किए जाते थे। मुकदमे में कोर्टनी ने बताया कि पिता ने उनकी मां को भी धमकाया ताकि वह चुप रहे। आरोपों के बाद दोनों पक्षों ने विरोध जताया, लेकिन कोर्टनी और उनकी मां ने सोशल मीडिया और याचिका के जरिए पुलिस प्रमुख की बर्खास्तगी की मांग की है।