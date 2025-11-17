Saudi Accident: 42 लोग जिंदा जले लेकिन बच गया सिर्फ एक, जानें कौन है मोहम्मद अब्दुल शोएब

पीएम मोदी ने भी इस घटना पर दुख जाहिर करते हुए एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। पीएम मोदी ने लिखा, मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुए हादसे से गहरा दुख हुआ है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। मैं सभी घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। पीएम ने आगे लिखा, रियाद में हमारा दूतावास और जेद्दा में वाणिज्य दूतावास हर संभव मदद मुहैया करा रहे हैं। हमारे अधिकारी सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में भी हैं।