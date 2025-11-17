Patrika LogoSwitch to English

Saudi Accident: 42 लोग जिंदा जले लेकिन बच गया सिर्फ एक, जानें कौन है मोहम्मद अब्दुल शोएब

सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रही एक बस के डीजल टैंकर से टकराने के बाद आग लगने से 42 भारतीय उमरा यात्रियों की मौत हो गई, जिसमें हैदराबाद का मोहम्मद अब्दुल शोएब नाम का एक मात्र यात्री जीवित बचा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Nov 17, 2025

Mohd Abdul Shoiab

साउदी हादसे में जिंदा बचने वाला एक मात्र व्यक्ति, मोहम्मद अब्दुल शोएब (फोटो -पत्रिका ग्राफिक्स)

सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रही रही एक बस हादसे का शिकार हो गई। मुफ्रिहात इलाके के पास एक डीजल टैंकर से टकराने के बाद इस बस में आग लग गई और इसमें सवार 42 भारतीय उमरा यात्री जल कर मर गए। इस हादसे में बस में सवार सिर्फ एक यात्री जिंदा बचा है जबकि बाकि सब की मौत हो गई है। इस यात्री का नाम मोहम्मद अब्दुल शोएब है और यह हैदराबाद का रहने वाला है।

ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठा था शोएब

हादसे के समय 24 साल का शोएब ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठा था। हादसे के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उसकी हालत कैसी है इसके बारे में कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है। हादसे का शिकार हुई इस बस में लगभग 46 लोग सवार थे। जिनमें से सिर्फ शोएब के जिंदा बचने की बात कही जा रही है। वहीं बस में सवार 20 महिलाएं और 11 बच्चों समेत 42 लोग इस घटना में मारे गए है।

रात लगभग 1:30 के आसपास हुआ हादसा

सऊदी समयानुसार यह हादसा रात 11 बजे और भारतीय समयानुसार रात लगभग 1:30 के आसपास हुआ है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस घटना के बाद एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि, भारत का दूतावास और वाणिज्य दूतावास दुर्घटना से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों को पूरी तरह से मदद कर रहा है। घटना के बाद भारतीय दूतावास ने जेद्दा में एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है।

भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया

दूतावास ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, सऊदी अरब के मदीना के निकट भारतीय उमरा तीर्थयात्रियों के साथ हुई दुखद बस दुर्घटना को देखते हुए , जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में 24x7 कंट्रोल रूम बनाया हेल्पलाइन का संपर्क विवरण 8002440003 है। इस दुर्घटना में मारे गए करीब 16 लोगों के हैदराबाद से होने की खबर सामने आई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी घटना के बाद राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को स्थिति का पता लगाने और सऊदी दूतावास से लगातार संपर्क बनाए रखने को कहा है।

पीएम मोदी ने पोस्ट शेयर कर जताया दुख

पीएम मोदी ने भी इस घटना पर दुख जाहिर करते हुए एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। पीएम मोदी ने लिखा, मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुए हादसे से गहरा दुख हुआ है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। मैं सभी घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। पीएम ने आगे लिखा, रियाद में हमारा दूतावास और जेद्दा में वाणिज्य दूतावास हर संभव मदद मुहैया करा रहे हैं। हमारे अधिकारी सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में भी हैं।

Published on:

17 Nov 2025 04:15 pm

Saudi Accident: 42 लोग जिंदा जले लेकिन बच गया सिर्फ एक, जानें कौन है मोहम्मद अब्दुल शोएब

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

शेख हसीना ने मौत की सजा पर कहा, यह अन्यायपूर्ण, नहीं दिया गया…,बांग्लादेश में बवाल शुरू

Sheikh Hasina
विदेश

भारतीय सेना को अपशब्द बोलने वाले पाकिस्तानी रैपर तल्हा अंजुम ने लहराया तिरंगा, विवाद होने पर कहा फिर करूंगा

Pakistani rapper Talha Anjum
विदेश

बांग्‍लादेश की पूर्व PM शेख हसीना के पास क्या विकल्प? सजा-ए-मौत के खिलाफ कहां कर सकती हैं अपील?

Sheikh Hasina, former PM of Bangladesh
विदेश

बांग्लादेश से भागी शेख हसीना को दी शरण, यह दुर्भाग्यपूर्ण, बीएनपी सीनियर लीडर ने भारत को जम कर कोसा

Rizvi Hasina India
विदेश

गाजा में हुई मंगेतर की मौत, डेढ़ साल बाद पोस्टमॉर्टम स्पर्म रिट्रीवल तकनीक की मदद से मां बनी इजराइली महिला

Dr. Hadas Levy and her son
विदेश
