सऊदी अरब में 42 भारतीय जिंदा जले, बस से टकराया डीजल टैंकर

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को स्थिति का पता लगाने के आदेश दिए है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को विदेश मंत्रालय और सऊदी दूतावास के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने को भी कहा है। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने बताया, शुरुआती जानकारी के अनुसार सऊदी अरब में हुई बस दुर्घटना में मारे गए लोगों में से कम से कम 16 लोग हैदराबाद के निवासी थे। ये सभी कथित तौर पर मल्लेपल्ली के बाज़ारघाट इलाके के रहने वाले थे। मंत्री डी. श्रीधर ने आगे बताया कि, फिलहात मृतकों की पहचान नहीं की गई है, अधिकारियों द्वारा इसकी पुष्टि की जा रही है।