सऊदी अरब में 42 भारतीय जिंदा जले, बस से टकराया डीजल टैंकर

सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रही रही एक बस डीजल टैंकर से टकरा गई। इस हादसे में 42 भारतीय उमरा यात्रियों की मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Nov 17, 2025

Saudi Arabia bus accident

सऊदी अरब बस दुर्घटना (फोटो- मेगा अपडेट एक्स पोस्ट)

सऊदी अरब से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां सोमवार तड़के मक्का से मदीना जा रही रही एक बस भीषण हादसे का शिकार हो गई। बस मुफ्रिहात इलाके के पास यह बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई, जिसके चलते इसमें आग लग गई। इस आग की चपेट में आने से बस में सवार करीब 42 भारतीय उमरा यात्रियों की जल कर मौत हो गई। इनमें से ज्यादातर यात्रियों के तेलंगाना के हैदराबाद से होने की बात कही जा रही है। सऊदी समयानुसार रात 11 बजे के आसपास यह हादसा हुआ है।

प्रभावित लोगों की पूरी मदद कर रहा भारतीय दूतावास- विदेश मंत्री

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा, भारत का दूतावास और वाणिज्य दूतावास दुर्घटना से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों को पूरी तरह से मदद कर रहा है। विदेश मंत्री ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, मदीना, सऊदी अरब में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से गहरा सदमा लगा है। रियाद में हमारा दूतावास और जेद्दा में वाणिज्य दूतावास इस दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और परिवारों को पूरा समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा, शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को दिए निर्देष

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को स्थिति का पता लगाने के आदेश दिए है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को विदेश मंत्रालय और सऊदी दूतावास के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने को भी कहा है। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने बताया, शुरुआती जानकारी के अनुसार सऊदी अरब में हुई बस दुर्घटना में मारे गए लोगों में से कम से कम 16 लोग हैदराबाद के निवासी थे। ये सभी कथित तौर पर मल्लेपल्ली के बाज़ारघाट इलाके के रहने वाले थे। मंत्री डी. श्रीधर ने आगे बताया कि, फिलहात मृतकों की पहचान नहीं की गई है, अधिकारियों द्वारा इसकी पुष्टि की जा रही है।

Updated on:

17 Nov 2025 11:09 am

Published on:

17 Nov 2025 10:44 am

Hindi News / World / सऊदी अरब में 42 भारतीय जिंदा जले, बस से टकराया डीजल टैंकर

विदेश

भारत के पड़ोस में फिर बवाल, देखते ही गोली मारने का आदेश, हसीना पर फैसला आज

Sheikh Hasina, former PM of Bangladesh
विदेश

इस मुस्लिम देश के साथ भारत बनाने जा रहा मजबूत संबंध, पाकिस्तान और बांग्लादेश को लगेगा तगड़ा झटका!

विदेश मंत्री एस जयशंकर
विदेश

'ये नहीं सुधरने वाले, इनपर ऐसे हमला करो जैसे…', दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान के भीतर से उठी भारत के पक्ष में आवाज

विदेश

12 घंटे की शिफ्ट करता है 91 साल का यह व्यक्ति, बताया फिट रहने का राज़; देखें वीडियो

91 Year Old Singapore Worker
विदेश

पाकिस्तान से जुड़े गैंग का पुलिस ने किया भंडाफोड़, पांच गिरफ्तार; जांच में बड़ी बात भी आई सामने

Amritsar Arms Drug Bust
राष्ट्रीय
