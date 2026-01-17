सऊदी अरब की गुफा में मिली 1800 साल पुरानी चीतों की ममी, वैज्ञानिकों को मिला दुर्लभ DNA

इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस के विशेषज्ञ जोआन मैदुरेल-मैलापेरा ने इस खोज पर हैरानी जताई है। वैज्ञानिकों को पहली बार इन प्राकृतिक ममी से डीएनए प्राप्त करने में सफलता मिली है। इन चीतों के अवशेषों की अनुवांशिक जांच में पता चला हे कि इस प्रजाति के चीते एशियाई और उत्तर- पश्चिमी अफ्रीकी चीतों के बहुत करीब थे। इस जानकारी से अरब प्रायदीप में चीतों को फिर बसाने के प्रयासों में काफी सहायता मिलेगी। क्योंकि यहां से दशकों पहले चीते विलुप्त हो चुके हैं।