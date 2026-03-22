‘आक्रामकता बर्दाश्त नहीं…’, ईरान के खिलाफ सऊदी अरब का बड़ा एक्शन

सऊदी अरब के आधिकारिक आदेश के अनुसार, ईरानी राजनयिकों को 24 घंटे में देश छोड़ने के लिए कहा गया है। यह निर्णय खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों और सऊदी अरब की क्षेत्रीय संप्रभुता पर उत्पन्न खतरों की संभावना को देखते हुए लिया गया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के मुताबिक, ईरान के सैन्य अटैची, उनके सहायक और दूतावास के 3 अन्य स्टाफ सदस्यों को तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया गया है। । सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इन अधिकारियों की गतिविधियां राजनयिक मानदंडों के प्रतिकूल पाई गई हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी प्रशासन ने इस कार्रवाई की सूचना ईरानी दूतावास को दे दी है और निर्धारित समय सीमा के भीतर इन अधिकारियों का प्रस्थान सुनिश्चित करने को कहा है।