सऊदी अरब में भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी, हूती अटैक को लेकर सतर्क और घर में रहने की सलाह

Saudi Arabia Advisory: सऊदी अरब में मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने भारतीयों से सतर्क और सावधान रहने, जरूरत पड़ने पर घर के अंदर रहने और स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक निर्देशों का पालन करने को कहा है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने 8 अक्टूबर को जारी एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों से मौजूदा घटनाक्रम से जुड़े किसी भी वीडियो या खबर को प्रसारित अथवा रीपोस्ट नहीं करने की भी अपील की है। आपको बता दें कि हूती विद्रोहियों और सऊदी अरबकी ओर से लगातार एक-दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं।