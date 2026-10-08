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सऊदी अरब में भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी, हूती अटैक को लेकर सतर्क और घर में रहने की सलाह

Indian Embassy Riyadh: सऊदी अरब में मौजूदा स्थिति के बीच भारतीय दूतावास ने नागरिकों को सतर्क रहने, जरूरत पर घर में रहने और स्थानीय प्रशासन के निर्देश मानने की सलाह दी है। 24x7 हेल्पलाइन भी जारी की गई है।
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भारत

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Anurag Animesh

Oct 08, 2026

Saudi Arabia Advisory news

सऊदी अरब में भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी(फोटो-IANS)

Saudi Arabia Advisory: सऊदी अरब में मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने भारतीयों से सतर्क और सावधान रहने, जरूरत पड़ने पर घर के अंदर रहने और स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक निर्देशों का पालन करने को कहा है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने 8 अक्टूबर को जारी एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों से मौजूदा घटनाक्रम से जुड़े किसी भी वीडियो या खबर को प्रसारित अथवा रीपोस्ट नहीं करने की भी अपील की है। आपको बता दें कि हूती विद्रोहियों और सऊदी अरबकी ओर से लगातार एक-दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं।

आधिकारिक चैनलों से मिलेंगे अपडेट

भारतीय दूतावास ने कहा कि रियाद स्थित दूतावास और जेद्दा में भारतीय वाणिज्य दूतावास सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। VFS के जरिए दी जाने वाली आउटसोर्स सेवाएं भी सामान्य रूप से जारी हैं। दूतावास ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह आगे अपडेट और एडवाइजरी जारी करेगा। भारतीय समुदाय से आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के जरिए जानकारी लेने की अपील की गई है।

24 घंटे हेल्पलाइन भी उपलब्ध

एडवाइजरी में बताया गया है कि प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (Pravasi Bharatiya Sahayata Kendra-PBSK) की 24x7 हेल्पलाइन भी उपलब्ध है। भारतीय नागरिक किसी भी जरूरी सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर 8002471234 पर संपर्क कर सकते हैं।

इन सोशल मीडिया हैंडल से लें जानकारी

दूतावास ने भारतीय समुदाय से सिर्फ आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से अपडेट लेने की अपील की है। इनमें एक्स पर @IndianEmbRiyadh, फेसबुक पर IndiainSaudiArabia, इंस्टाग्राम पर indianembriyadh और लिंक्डइन पर Embassy of India in Riyadh शामिल हैं। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों या अपुष्ट सूचनाओं पर भरोसा करने के बजाय स्थानीय अधिकारियों और भारतीय मिशन की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी का पालन करें।

क्या है पूरा मामला?

यमन के हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। सऊदी अरब के समर्थन वाली यमन की सरकारी सेना ने हाल के दिनों में हूतियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है। इसके जवाब में हूतियों ने भी सऊदी अरब को निशाना बनाना बढ़ा दिया है। इसी सिलसिले में सऊदी अरब ने आज हूतियों के कब्जे वाले इलाकों में हवाई हमले किए। इसके कुछ ही समय बाद हूतियों ने एक बार फिर सऊदी अरब पर मिसाइल हमला कर दिया।

हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब की जवाबी कार्रवाई, एयरपोर्ट समेत कई जगहों पर की एयरस्ट्राइक्स

ये भी पढ़ें
Saudi Arabia strikes in Yemen

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Updated on:

08 Oct 2026 08:23 pm

Published on:

08 Oct 2026 08:10 pm

Hindi News / World / सऊदी अरब में भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी, हूती अटैक को लेकर सतर्क और घर में रहने की सलाह

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