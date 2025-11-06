Patrika LogoSwitch to English

काबा में हिजाब पहनी महिला को सुरक्षाकर्मी ने घसीटा, पुरुष ने किया विरोध तो उसे भी पीटा, देखें वायरल वीडियो

Viral Video: मक्का की मस्जिद से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हिजाब पहनी महिला और एहराम पहने पुरुष को सुरक्षाकर्मी द्वारा घसीटता हुआ देखा जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से देखा जा रहा है।

भारत

image

Devika Chatraj

Nov 06, 2025

सऊदी अरब में मस्जिद से वीडियो वायरल (Videoscreenshot)

Makkah Mosque Viral Video: सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का की मस्जिद (मस्जिद अल-हरम) से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 59 सेकंड के इस वीडियो में एक सुरक्षाकर्मी को काबा के पास एक हिजाब पहनी महिला को घसीटते और एहराम पहने एक पुरुष को बार-बार धक्का देते देखा जा सकता है। वीडियो में हाजी सुरक्षाकर्मी से कहता है कि उसे न छुए, लेकिन वह नहीं रुकता।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

वीडियो नवंबर 2025 की शुरुआत में वायरल हुआ और लाखों लोगों ने इसे देखा। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने सुरक्षाकर्मी के व्यवहार की कड़ी निंदा की। एक यूजर ने लिखा, "उसे किसी महिला को छूना या खींचना नहीं चाहिए था। अल्लाह के घर में ऐसी हरकत अस्वीकार्य है।" किसी और यूजर ने कहा, "सऊदी अरब को हाजियों के साथ बलपूर्वक व्यवहार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।"

मिली-जुली मिली प्रतिक्रिया

हालांकि, कुछ यूजर्स ने सुरक्षाकर्मी का बचाव भी किया। उन्होंने कहा कि मस्जिद में भीड़ प्रबंधन बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। दंपत्ति प्रवेश द्वार के सामने बैठे थे, जिससे रास्ता ब्लॉक हो रहा था। सुरक्षाकर्मी ने कई बार चेतावनी दी, लेकिन अनदेखी की गई। कुछ क्षेत्रों में बैठना प्रतिबंधित है ताकि भीड़ न जमा हो और सुरक्षा बनी रहे।

सऊदी अरब की आधिकारिक प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद सऊदी अधिकारियों ने कार्रवाई की। सऊदी अधिकारियों ने जोर दिया कि मस्जिद में लाखों श्रद्धालु रोज आते हैं, लंबे घंटे काम, गर्मी और भाषाई बाधाओं के कारण सुरक्षा कर्मी दबाव में रहते हैं।

