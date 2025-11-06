काबा में हिजाब पहनी महिला को सुरक्षाकर्मी ने घसीटा, पुरुष ने किया विरोध तो उसे भी पीटा, देखें वायरल वीडियो

सऊदी अरब में मस्जिद से वीडियो वायरल (Videoscreenshot)
Makkah Mosque Viral Video: सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का की मस्जिद (मस्जिद अल-हरम) से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 59 सेकंड के इस वीडियो में एक सुरक्षाकर्मी को काबा के पास एक हिजाब पहनी महिला को घसीटते और एहराम पहने एक पुरुष को बार-बार धक्का देते देखा जा सकता है। वीडियो में हाजी सुरक्षाकर्मी से कहता है कि उसे न छुए, लेकिन वह नहीं रुकता।
वीडियो नवंबर 2025 की शुरुआत में वायरल हुआ और लाखों लोगों ने इसे देखा। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने सुरक्षाकर्मी के व्यवहार की कड़ी निंदा की। एक यूजर ने लिखा, "उसे किसी महिला को छूना या खींचना नहीं चाहिए था। अल्लाह के घर में ऐसी हरकत अस्वीकार्य है।" किसी और यूजर ने कहा, "सऊदी अरब को हाजियों के साथ बलपूर्वक व्यवहार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।"
हालांकि, कुछ यूजर्स ने सुरक्षाकर्मी का बचाव भी किया। उन्होंने कहा कि मस्जिद में भीड़ प्रबंधन बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। दंपत्ति प्रवेश द्वार के सामने बैठे थे, जिससे रास्ता ब्लॉक हो रहा था। सुरक्षाकर्मी ने कई बार चेतावनी दी, लेकिन अनदेखी की गई। कुछ क्षेत्रों में बैठना प्रतिबंधित है ताकि भीड़ न जमा हो और सुरक्षा बनी रहे।
वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद सऊदी अधिकारियों ने कार्रवाई की। सऊदी अधिकारियों ने जोर दिया कि मस्जिद में लाखों श्रद्धालु रोज आते हैं, लंबे घंटे काम, गर्मी और भाषाई बाधाओं के कारण सुरक्षा कर्मी दबाव में रहते हैं।
