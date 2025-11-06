काबा में हिजाब पहनी महिला को सुरक्षाकर्मी ने घसीटा, पुरुष ने किया विरोध तो उसे भी पीटा, देखें वायरल वीडियो

Makkah Mosque Viral Video: सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का की मस्जिद (मस्जिद अल-हरम) से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 59 सेकंड के इस वीडियो में एक सुरक्षाकर्मी को काबा के पास एक हिजाब पहनी महिला को घसीटते और एहराम पहने एक पुरुष को बार-बार धक्का देते देखा जा सकता है। वीडियो में हाजी सुरक्षाकर्मी से कहता है कि उसे न छुए, लेकिन वह नहीं रुकता।