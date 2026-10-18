सऊदी अरब में बड़ा हादसा, नजरान में सेना का हेलिकॉप्टर क्रैश, दो क्रू मेंबर्स की मौत

हूतियों का कहना है कि रिहा किए गए लोग यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के समर्थक लड़ाके थे। संगठन के मुताबिक, पिछले महीने लाल सागर के पास अहम ठिकानों पर कब्जे के दौरान इन लोगों ने बिना मुकाबला किए अपनी मर्जी से आत्मसमर्पण किया था। हूती अधिकारी अब्देलकादर अल-मुर्तदा ने बताया कि इन बंदियों को आम माफी के तहत छोड़ा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले के तहत अब तक कुल 323 कैदियों को रिहा किया जा चुका है।