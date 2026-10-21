सऊदी में नजरुल को मिली मौत की सजा, खबर सुनते ही बुआ को पड़ा दिल का दौरा, चली गई जान

जानकारी के अनुसार, नजरुल इस्लाम और स्वीटी अख्तर को साल 2023 में सऊदी पुलिस ने हिरासत में लिया था। शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि दोनों पति-पत्नी हैं और मक्का शहर की एक मशहूर मस्जिद के समीप 'अनैतिक गतिविधियों' में शामिल थे, जिसके चलते उन्हें दोषी ठहराया गया। हालांकि, अब परिजनों ने साफ कर दिया है कि दोनों के बीच ऐसा कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं था। परिजनों का कहना है कि नजरुल सऊदी में सफाईकर्मी का काम करता था और जेल में रहने के दौरान वह फोन पर परिजनों से बात भी करता था, लेकिन उन्हें फांसी की सजा के बारे में कोई भनक तक नहीं लगने दी गई।