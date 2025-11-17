Patrika LogoSwitch to English

सऊदी अरब: उमराह बीमा पॉलिसी क्या है? विदेशियों के लिए जरूरी, हादसे के बाद बड़ा बदलाव

Saudi Arabia Umrah Bus Fire: सऊदी में उमराह बस हादसे से 42 भारतीयों की मौत हो गई, केवल एक शख्स बचा। नई बीमा पॉलिसी से मृतकों के परिवार को 23 लाख रुपये मिलेंगे, जो स्वास्थ्य, दुर्घटना कवर करती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Nov 17, 2025

Saudi Arabia Umrah Bus Fire

सऊदी अरब उमराह बस हादसा। (फोटो सोर्स: X Handle / Manakdeep Singh) Kharaud

Umrah Insurance Policy: सऊदी अरब सरकार ने उमराह करने वाले विदेशियों के लिए बीमा (Umrah Insurance Policy) का प्रावधान किया है । ध्यान रहे कि सऊदी अरब में एक भयानक बस हादसे से भारत सहित पूरी दुनिया सदमे में है। मक्का से मदीना जा रही उमराह यात्रियों की बस एक डीजल टैंकर से टकराने (Medina Umrah Crash) के कारण भीषण आग लग गई (Saudi Bus Fire Accident)। इस हादसे में 42 भारतीय तीर्थयात्री मारे गए (Indian Pilgrims Death), जिनमें ज्यादातर हैदराबाद और तेलंगाना के निवासी थे। केवल एक व्यक्ति ही जिंदा बचा, जो अस्पताल में भर्ती है। यह घटना 17 नवंबर 2025 को मदीना से करीब 25 किलोमीटर दूर मुफरीहात इलाके में हुई। हादसे की चपेट में एक ही परिवार के 18 सदस्य आ गए, जिनमें तीन पीढ़ियां शामिल थीं। नौ बच्चे भी इस सिलसिले में अपनी जान गंवा बैठे। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वी.सी. सज्जनार ने बताया कि यात्रियों का ग्रुप मक्का में उमराह पूरा कर मदीना की ओर बढ़ रहा था। टक्कर के बाद आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को भागने का मौका ही नहीं मिला। सऊदी अधिकारियों और भारतीय दूतावास की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत कार्य शुरू किया।

नई उमराह बीमा पॉलिसी: सुरक्षा का नया कवच

इस भयावह हादसे के बाद सऊदी हज और उमराह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। अब सभी विदेशी उमराह यात्रियों के लिए बीमा पॉलिसी अनिवार्य कर दी गई है। यह नियम केवल गैर-सऊदी नागरिकों पर लागू होगा। पॉलिसी में स्वास्थ्य आपात स्थितियां, सामान्य दुर्घटनाएं, मौत के मामले, उड़ानों के रद्द या लेट होने का कवरेज शामिल है। मृतक के परिवार को अधिकतम 1 लाख सऊदी रियाल (लगभग 23,63,300 रुपये) का मुआवजा मिलेगा। यह इंश्योरेंस वीजा जारी होते ही सक्रिय हो जाता है और 90 दिनों तक चलता है। मंत्रालय के पार्टनर तवुनिया कंपनी इसे संभाल रही है। 2025 की शुरुआत में ही 1.80 लाख से ज्यादा पॉलिसी जारी हो चुकी हैं।

परिवारों का दर्द कम होना मुश्किल

भारतीय परिवारों ने केंद्र सरकार से शवों को भारत लाने की अपील की है। एक प्रभावित परिवार के सदस्य मोहम्मद तहसीन ने कहा, "हमारे सात सदस्य गए थे, सब लौट आए तो शव ही। कृपया इंतजाम करें।" पीएम मोदी ने शोक व्यक्त किया और दूतावास को हर संभव मदद के निर्देश दिए। तेलंगाना सरकार ने प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये की सहायता की घोषणा की है। जेद्दा में कंट्रोल रूम खोला गया है, जहां हेल्पलाइन नंबर 8002440003 पर संपर्क किया जा सकता है। यह हादसा न सिर्फ एक दुखद घटना है, बल्कि यात्रा सुरक्षा पर सवाल भी खड़े करता है। नई बीमा पॉलिसी से भविष्य में ऐसी त्रासदियों का असर कम हो सकता है, लेकिन परिवारों का दर्द कम होना मुश्किल है।

उमराह यात्रा का संक्षिप्त परिचय

उमराह इस्लाम की एक महत्वपूर्ण लेकिन वैकल्पिक तीर्थयात्रा है, जो हज का छोटा रूप मानी जाती है। अरबी भाषा में 'उमराह' का मतलब है किसी पवित्र स्थान पर जाना। हज की तरह यह साल में कभी भी की जा सकती है, जबकि हज का समय निश्चित होता है। लाखों मुसलमान हर साल सऊदी अरब जाते हैं इस धार्मिक यात्रा के लिए, जो आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है। लेकिन हाल के वर्षों में ऐसी यात्राओं में दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे सुरक्षा चिंताएं उभरी हैं।

