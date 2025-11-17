सऊदी अरब: उमराह बीमा पॉलिसी क्या है? विदेशियों के लिए जरूरी, हादसे के बाद बड़ा बदलाव

Umrah Insurance Policy: सऊदी अरब सरकार ने उमराह करने वाले विदेशियों के लिए बीमा (Umrah Insurance Policy) का प्रावधान किया है । ध्यान रहे कि सऊदी अरब में एक भयानक बस हादसे से भारत सहित पूरी दुनिया सदमे में है। मक्का से मदीना जा रही उमराह यात्रियों की बस एक डीजल टैंकर से टकराने (Medina Umrah Crash) के कारण भीषण आग लग गई (Saudi Bus Fire Accident)। इस हादसे में 42 भारतीय तीर्थयात्री मारे गए (Indian Pilgrims Death), जिनमें ज्यादातर हैदराबाद और तेलंगाना के निवासी थे। केवल एक व्यक्ति ही जिंदा बचा, जो अस्पताल में भर्ती है। यह घटना 17 नवंबर 2025 को मदीना से करीब 25 किलोमीटर दूर मुफरीहात इलाके में हुई। हादसे की चपेट में एक ही परिवार के 18 सदस्य आ गए, जिनमें तीन पीढ़ियां शामिल थीं। नौ बच्चे भी इस सिलसिले में अपनी जान गंवा बैठे। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वी.सी. सज्जनार ने बताया कि यात्रियों का ग्रुप मक्का में उमराह पूरा कर मदीना की ओर बढ़ रहा था। टक्कर के बाद आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को भागने का मौका ही नहीं मिला। सऊदी अधिकारियों और भारतीय दूतावास की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत कार्य शुरू किया।