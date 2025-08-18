वैज्ञानिकों ने खोजा वो डीएनए स्विच जिससे इंसान का दिमाग बनता है खास

क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या है जो इंसान के दिमाग को सभी जीवों से इतना खास बनाता है? इसी गुत्थी को समझने के लिए वैज्ञानिक काफी समय से रिसर्च कर रहे थे और अब इस मामले में उन्होंने नई खोज की है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के सैन डिएगो स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने इस विषय में एक नई खोज की है। उन्होंने डीएनए का एक छोटा लेकिन ताकतवर हिस्सा खोजा है। इसे HAR123 नाम दिया गया है।