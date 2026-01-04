USA की कार्रवाई से आगबबूला हुए कई लैटिन अमेरिकी देश, ट्रंप के खिलाफ खोल दिया मोर्चा, अब…

US actions against Venezuela: अमेरिकी डेल्टा फोर्सेज ने शनिवार देर रात वेनेजुएला पर बम बरसाए और काराकास में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। वह उन्हें लेकर न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। उन पर नार्को-टेररिज्म के आरोपों में फेडरल कोर्ट में ट्रायल का सामना करना होगा। इसके बाद मादुरो को ब्रुकलिन की कुख्यात फेडरल जेल मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में रखा जाएगा, जहां वे मुकदमे का इंतजार करेंगे। मादुरो पर 50 मिलियन डॉलर का इनाम घोषित था। सोमवार को शुरुआती सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश होने की उम्मीद है।