पीएमएल-एन की सत्ता में वापसी पर कौन होगा पाकिस्तान का अगला पीएम? शहबाज़ शरीफ ने बताया नाम

पीएमएल-एन की सत्ता में वापसी पर कौन होगा पाकिस्तान का अगला पीएम? शहबाज़ शरीफ ने बताया नाम

जयपुरPublished: Aug 08, 2023 01:39:53 pm Submitted by: Tanay Mishra

Who Could Be The Next PM Of Pakistan?: पाकिस्तान के वर्तमान पीएम शहबाज़ शरीफ कल देश की संसद को भंग करेंगे। कुछ समय बाद एक कार्यवाहक पीएम को देश की सत्ता सौंप दी जाएगी। कार्यवाहक पीएम सिर्फ अगले चुनाव तक देश की सत्ता संभालेगा। पाकिस्तान में इसी साल चुनाव होंगे। ऐसे में मन में यह सवाल आता है कि चुनाव जीतकर पाकिस्तान का अगले पीएम कौन बनेगा? शहबाज़ से जब इस बारे में पुछा गया तो उन्होंने इसका साफ जवाब दिया।

Shehbaz Sharif names potential next PM of Pakistan