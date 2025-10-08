शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी : क्या है बांग्लादेश में लोगों को ‘जबरन गायब’ कराने का सच

Sheikh Hasina Arrest Warrant: बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल ने 8 अक्टूबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और कई वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट (Sheikh Hasina Arrest Warrant) जारी किया। मुख्य आरोप है कि अवामी लीग सरकार के दौरान सैकड़ों लोगों को जबरन गायब (Bangladesh Enforced Disappearances) कराया गया। हसीना ने अभी भारत में शरण ले रखी हैं, और यह कार्रवाई अंतरिम सरकार की ओर से चल रही जांच का हिस्सा है। ट्रिब्यूनल ने दो अलग-अलग मामलों में कुल 29 लोगों के खिलाफ वारंट जारी किए। पहले मामले में हसीना, उनके सुरक्षा सलाहकार तारिक अहमद सिद्दीकी और रैपिड एक्शन बटालियन (RAB) के 15 पूर्व अधिकारियों पर पांच आरोप लगे हैं। अभियोजन पक्ष का कहना है कि टास्क फोर्स फॉर इंटरोगेशन (TFI) सेल में विपक्षी कार्यकर्ताओं को अगवा कर यातना दी गई। दूसरे मामले में हसीना, तारिक और 11 अन्य पर जॉइंट इंटरोगेशन सेल (JIC) में इसी तरह के पांच अपराधों का आरोप है। इनमें डीजीएफआई के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल जैसे खुफिया अधिकारी शामिल हैं।