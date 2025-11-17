शेख हसीना ने मौत की सजा पर कहा, यह अन्यायपूर्ण, नहीं दिया गया…,बांग्लादेश में बवाल शुरू

Hasina Death Sentence Reaction: बांग्लादेश के ICT ने शेख हसीना (Sheikh Hasina) को जुलाई-अगस्त 2024 विद्रोह में मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी (Sheikh Hasina Reaction) मान कर मौत की सजा (Hasina Death Sentence) सुनाई है। भारत में निर्वासन के दौरान हसीना ने फैसले को “पक्षपाती और धांधली भरा” बताया, कहा – बचाव का कोई मौका नहीं मिला। उन्होंने यूनुस सरकार पर “चरमपंथी और हत्यारी मंशा” (Yunus Government Trial)का आरोप लगाया और ICC में निष्पक्ष ट्रायल की चुनौती दी।ढाका में फैसले पर पीड़ितों ने जश्न मनाया तो अवामी लीग समर्थकों ने विरोध शुरू कर दिया, देश में फिर बवाल बढ़ गया। ध्यान रहे कि बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल (ICT Bangladesh Verdict) ने 17 नवंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुना दी। लेकिन हसीना ने भारत में निर्वासन के दौरान ही तीखा जवाब दिया।