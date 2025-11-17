Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

फांसी से तो झटके में मर जाएगी, हजार मौत मरे हसीना- एक पिता का फूटा गुस्सा

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पिछले वर्ष जुलाई में हुए विद्रोह के दौरान मानवता के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई, जिसके बाद डुक्सू नेताओं और छात्रों ने मिठाइयां बांटी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Nov 17, 2025

Sheikh Hasina Sentenced To Death

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (Photo-Patrika)

Sheikh Hasina Sentenced To Death: अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने बीते साल जुलाई में हुए विद्रोह के दौरान मानवता के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसले के बाद डुक्सू नेताओं और ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने आज मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। डुक्सू ने सोमवार सुबह करीब 11:00 बजे फैसले की सार्वजनिक स्क्रीनिंग का आयोजन किया। पायरा चत्तर में लगी एक बड़ी स्क्रीन पर फैसले को लाइव देखने के लिए बड़ी संख्या में छात्र टीएससी में एकत्रित हुए।

बता दें कि न्यायाधिकरण ने पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को भी मृत्युदंड सुनाया। हालाँकि, सरकारी गवाह के रूप में गवाही देने वाले पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून को पांच साल जेल की सजा सुनाई गई।

हजार मौत मरे हसीना: एक पिता का फूटा गुस्सा

जुलाई विद्रोह के शहीद मिराज के पिता अब्दुर रोब ने कहा कि केवल वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने उनके जैसे बच्चे को खोया है कि एक बच्चे का शरीर कितना भारी होता है। उन्होंने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए कड़ी सजा की मांग की। रॉब ने यह मांग आज सुबह उस समय की जब वह फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट मजार गेट के सामने गए थे। उन्होंने कहा कि अगर शेख हसीना को मौत की सज़ा दी जाती है, तो उन्हें सिर्फ एक बार ही मौत मिलेगी। हम चाहते हैं कि उन्हें सैकड़ों-हजारों बार मौत का सामना करना पड़े।

'मैं फैसले से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं'

बांग्लादेश में भेदभाव-विरोधी छात्र आंदोलन के बाद जुलाई-अगस्त में हुए अशांति मामले में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा सुनाए गए फैसले पर अशांति में मारे गए मुगद के भाई स्निग्धा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि उम्मीद थी कि तीनों आरोपियों को फांसी की सजा दी जाएगी।

फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में करेंगे अपील

स्निग्धा ने कहा कि शहीदों और घायलों के परिवार उच्च न्यायालय में जाकर इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। जो लोग देश में नहीं हैं उन्हें जल्द से जल्द मुकदमे का सामना करने के लिए वापस लाया जाना चाहिए। फासीवादी हसीना और फासीवादी पूर्व गृह मंत्री को जल्द से जल्द देश वापस लाया जाना चाहिए ताकि उनके फैसले को लागू किया जा सके।

ये भी पढ़ें

शेख हसीना ने आकाशवाणी के लिए किया 6 वर्ष काम, कौन थे उनके यहां दोस्त
Patrika Special News
Sheikh Hasina, former Prime Minister of Bangladesh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Nov 2025 06:05 pm

Hindi News / World / फांसी से तो झटके में मर जाएगी, हजार मौत मरे हसीना- एक पिता का फूटा गुस्सा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

शेख हसीना ने आकाशवाणी के लिए किया 6 वर्ष काम, कौन थे उनके यहां दोस्त

Sheikh Hasina, former Prime Minister of Bangladesh
Patrika Special News

शेख हसीना ने मौत की सजा पर कहा, यह अन्यायपूर्ण, नहीं दिया गया…,बांग्लादेश में बवाल शुरू

Sheikh Hasina
विदेश

Saudi Accident: 42 लोग जिंदा जले लेकिन बच गया सिर्फ एक, जानें कौन है मोहम्मद अब्दुल शोएब

Mohd Abdul Shoiab
विदेश

भारतीय सेना को अपशब्द बोलने वाले पाकिस्तानी रैपर तल्हा अंजुम ने लहराया तिरंगा, विवाद होने पर कहा फिर करूंगा

Pakistani rapper Talha Anjum भारतीय सेना को अपशब्द बोलने वाले पाकिस्तानी रैपर तल्हा अंजुम ने लहराया तिरंगा, विवाद होने पर कहा फिर करूंगा
विदेश

बांग्‍लादेश की पूर्व PM शेख हसीना के पास क्या विकल्प? सजा-ए-मौत के खिलाफ कहां कर सकती हैं अपील?

Sheikh Hasina, former PM of Bangladesh
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.