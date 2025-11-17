फांसी से तो झटके में मर जाएगी, हजार मौत मरे हसीना- एक पिता का फूटा गुस्सा

जुलाई विद्रोह के शहीद मिराज के पिता अब्दुर रोब ने कहा कि केवल वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने उनके जैसे बच्चे को खोया है कि एक बच्चे का शरीर कितना भारी होता है। उन्होंने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए कड़ी सजा की मांग की। रॉब ने यह मांग आज सुबह उस समय की जब वह फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट मजार गेट के सामने गए थे। उन्होंने कहा कि अगर शेख हसीना को मौत की सज़ा दी जाती है, तो उन्हें सिर्फ एक बार ही मौत मिलेगी। हम चाहते हैं कि उन्हें सैकड़ों-हजारों बार मौत का सामना करना पड़े।